Минцифры предложило отключать связь у россиян в чрезвычайных ситуациях

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует принимать решения об ограничении и приостановлении использования сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Нововведение хотят запустить с марта 2022 года. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера <…>
Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Решение о приостановке связи не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, а также к потере связи органами управления участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Операторы обязаны предоставлять максимальный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Предлагаемое положение будет действовать с 1 марта 2022 года в течение 6 лет, сообщает ТАСС.