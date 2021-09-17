Минцифры предложило отключать связь у россиян в чрезвычайных ситуациях

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует принимать решения об ограничении и приостановлении использования сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Нововведение хотят запустить с марта 2022 года. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера <…> Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Решение о приостановке связи не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, а также к потере связи органами управления участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.