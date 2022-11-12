Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой. Министр уже посетил Самарский государственный медицинский университет, а также в рамках визита министр дал старт новому серийному производству инновационной медицинской продукции вуза, организованному в индустриальном парке «Преображенка».



На данный момент на производственной площадке уже налажен выпуск:



- оборудования для реабилитации, в том числе мультисенсорные тренажеры;

- индивидуальные аддитивные технологии, которые позволяют изготавливать импланты, для конкретного человека;

- новейшая российская система хирургической навигации AUTOPLAN.



— Мы получили новую компетенцию: это не только разработка и инжениринг, это уже производство и серийное производство. По сути, это жизнесберегающее и позволяющее человеку быть активным, производство. Для нас, для медиков это, конечно, шаг в новую реальность. Это и есть медицина будущего, когда мы идём по пути персонализации, — сказал Михаил Мурашко.



Запуск серийного производства сможет закрыть потребности в оборудовании для реабилитации, аддитивных технологи, навигационных хирургических системах на всей территории страны, обеспечивая технологическую независимость от импортного оборудования.

Фото: пресс-служба правительства СО