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Михаил Ефремов рассказал о своей жизни в местах лишения свободы

2 мая 2021 21:40
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Артист сообщил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал в интервью "СтарХит" о своей жизни в местах лишения свободы, передает РИА Новости.

Артист сообщил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем. Также ему пришлось привыкать к распорядку дня.

"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", — заявил Ефремов.

Артист добавил, что пока не занимается творчеством, но ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.

"Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика, — мне это доставляет удовольствие. Проводятся в том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы", — рассказал Ефремов.

Он также отметил, что много читает в свободное время.

Кроме того, артист сообщил, что ждет смягчения приговора при кассации.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: лишение свободы Михаил Ефремов

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