Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 27 и 28 февраля

27 февраля (четверг) в 18.00 пройдет лекция «Транспортная инфраструктура Самары на рубеже XIX-XX веков» (12+). Ее прочитает краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин.
130 лет назад на улицах Самары появилась конка, 110 лет назад – трамвай, 99 лет назад – автобус, 83 года назад – троллейбус, 37 лет назад – метро. Как менялся облик города с появлением новых транспортных средств? Какие модели общественного транспорта обслуживались? Что такое «луноходы», «гармошки», «леваки» и «каравеллы»? На лекции гости узнают ответы на эти вопросы, а также обсудят, как горожане относились к появлению нового транспорта в разные периоды истории.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHX8dB
В пятницу, 28 февраля, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют игротеку (12+) в рамках выставки «Город/Деревня: маршрут построен» (12+) от компании «МосИгра». Начало мероприятия – 18.00.
Основная тема действующей в «Заварке» выставки «Город/Деревня: маршрут построен» – жизнь в Самаре на рубеже XIX-XX веков. В прошлом веке основным местом сбора и отдыха горожан разных сословий являлся Струковский сад. Помимо цветочных клумб и ветвистых аллей на его территории имелись разного рода постройки, в частности курортный зал. В этом помещении проводились различные массовые мероприятия и общественные собрания. Там собирались для общения и игры в настольные игры того времени.
Участники игротеки вместе со специалистами компании «МосИгра» погрузятся в мир настольных игр, которые касаются стратегии развития городов и предпринимательства, а также освоения новых территорий – «Улицы» (Streets, 2021), «Потрясающий город» (Shake That City, 2022) и «Индустрия» (Furnace, 2020).
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHX8hV