Я нашел ошибку
Главные новости:
СМИ: правительство планирует создать реестр маркетплейсов
СМИ: правительство планирует создать реестр маркетплейсов
Самарец ударил тещу табуретом
Самарец ударил тещу табуретом
В Тольятти хозяин квартиры убил гостя
В Тольятти хозяин квартиры убил гостя
кибератаки на региональные СМИ участились в 2,2 раза
Кибератаки на региональные СМИ участились в 2,2 раза
В Самарской области героям СВО с особыми потребностями помогают с адаптацией жилья
В Самарской области героям СВО с особыми потребностями помогают с адаптацией жилья
Выходные в Самаре будут пасмурными и снежными
Выходные в Самаре будут пасмурными и снежными
Министр природных ресурсов и экологии РФ и губернатор Самарской области посетили ГОКС в Самаре.
Министр природных ресурсов и экологии РФ и губернатор Самарской области посетили ГОКС в Самаре.
Посчитано, сколько стоит порадовать мужчину на День защитника Отечества
Посчитано, сколько стоит порадовать мужчину на День защитника Отечества
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.51
-1.92
EUR 92.48
-1.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 27 и 28 февраля
В Самаре в рамках масленичной недели пройдет более 200 мероприятий
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 27 и 28 февраля

21 февраля 2025 09:26
132
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 27 и 28 февраля

27 февраля (четверг) в 18.00 пройдет лекция «Транспортная инфраструктура Самары на рубеже XIX-XX веков» (12+). Ее прочитает краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин.
130 лет назад на улицах Самары появилась конка, 110 лет назад – трамвай, 99 лет назад – автобус, 83 года назад – троллейбус, 37 лет назад – метро. Как менялся облик города с появлением новых транспортных средств? Какие модели общественного транспорта обслуживались? Что такое «луноходы», «гармошки», «леваки» и «каравеллы»? На лекции гости узнают ответы на эти вопросы, а также обсудят, как горожане относились к появлению нового транспорта в разные периоды истории.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHX8dB

В пятницу, 28 февраля, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют игротеку (12+) в рамках выставки «Город/Деревня: маршрут построен» (12+) от компании «МосИгра». Начало мероприятия – 18.00.
Основная тема действующей в «Заварке» выставки «Город/Деревня: маршрут построен» – жизнь в Самаре на рубеже XIX-XX веков. В прошлом веке основным местом сбора и отдыха горожан разных сословий являлся Струковский сад. Помимо цветочных клумб и ветвистых аллей на его территории имелись разного рода постройки, в частности курортный зал. В этом помещении проводились различные массовые мероприятия и общественные собрания. Там собирались для общения и игры в настольные игры того времени.
Участники игротеки вместе со специалистами компании «МосИгра» погрузятся в мир настольных игр, которые касаются стратегии развития городов и предпринимательства, а также освоения новых территорий – «Улицы» (Streets, 2021), «Потрясающий город» (Shake That City, 2022) и «Индустрия» (Furnace, 2020).
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHX8hV

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля, а завершится традиционным народным праздником «Масленица» в воскресенье, 2 марта.
20 февраля 2025, 20:03
В Самаре в рамках масленичной недели пройдет более 200 мероприятий
В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля, а завершится традиционным народным праздником «Масленица» в воскресенье, 2 марта. Общество
488
Во время мероприятия дети внимательно слушали сотрудника и с интересом отвечали на вопросы.
19 февраля 2025, 14:09
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
Во время мероприятия дети внимательно слушали сотрудника и с интересом отвечали на вопросы. Общество
572
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
19 февраля 2025, 12:25
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Психологи Самары расскажут в СОУНБ о том, как выстраивать коммуникацию с другими людьми и с самим собой Культура
621
В центре внимания
500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России
21 февраля 2025  10:01
500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России
122
Утром 21 февраля на линию – от Постникова Оврага до Костромского переулка – выйдут 4 «Львёнка».
20 февраля 2025  22:58
По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в Самарскую область поступили первые трамваи «Львёнок»
524
100 новых мусоровозов, 700 млн рублей на контейнерные площадки, оптимизация логистики – в Самарской области усиливают работу регоператора по обращению с ТКО.
20 февраля 2025  19:46
Вячеслав Федорищев заручился поддержкой Правительства России в реализации мусорной реформы в Самарской области
824
Сегодня в Самарской области работает федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
20 февраля 2025  18:12
Александр Козлов и Вячеслав Федорищев обсудили завершение строительства очистных сооружений
440
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
380
Весь список