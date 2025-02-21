Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 27 и 28 февраля

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27 февраля (четверг) в 18.00 пройдет лекция «Транспортная инфраструктура Самары на рубеже XIX-XX веков» (12+). Ее прочитает краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин.

130 лет назад на улицах Самары появилась конка, 110 лет назад – трамвай, 99 лет назад – автобус, 83 года назад – троллейбус, 37 лет назад – метро. Как менялся облик города с появлением новых транспортных средств? Какие модели общественного транспорта обслуживались? Что такое «луноходы», «гармошки», «леваки» и «каравеллы»? На лекции гости узнают ответы на эти вопросы, а также обсудят, как горожане относились к появлению нового транспорта в разные периоды истории.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHX8dB