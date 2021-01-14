Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии

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Жители Самарской области продолжают получать поздравления со 170-летним юбилеем губернии. Региону уже передали свои пожелания руководители Татарстана, Ингушетии и Мордовии. Теперь поздравление губернатору Дмитрию Азарову и всем самарцам направил мэр Москвы Сергей Собянин:



- Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 170-летием со дня основания Самарской области. Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Игоревич, всем жителям Самарской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!



Сергей Собянин отметил, что история губернии наполнена большими свершениями и достижениями. Они - неотъемлемая часть летописи Родины. Глава Москвы напомнил о вкладе Куйбышевской области в Победу в Великой Отечественной войне. В те годы регион стал крупным промышленным центром. Здесь производили самолеты, боеприпасы, горючее. Героизм тружеников тыла в прошлом году отметили присвоением Самаре звания "Город трудовой доблести".



В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал.



- Здесь успешно реализуют инвестиционные и инфраструктурные проекты. Уделяют особое внимание развитию социальной сферы, созданию качественного общественного пространства, сохранению культурного наследия, - добавил Сергей Собянин, отметив, что в основе достижений Самарской губернии - труд жителей, их профессионализм и талант, а также любовь к родному краю, передает sova.info.

Фото: официальный сайт мэра Москвы