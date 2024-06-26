Меньше четверти жительниц Самары готовы менять свою фигуру ради мужчин

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Дейтинг-сервис Mamba провел опрос* среди самарцев и выяснил, что треть (32%) мужчин готовы пойти в зал и работать над фигурой ради знакомства с женщинами, тогда как среди женщин таких всего 23%. Остальные жительницы Самары либо не готовы меняться (36%), либо считают, что находятся в прекрасной физической форме (40%).

Для 50% самарцев фигура и внешняя красота потенциального партнера важны так же, как и человеческие качества, и они не готовы выбирать что-то одно. Как показал опрос, большинству самарцев близко утверждение Чехова - «в человеке все должно быть прекрасно». При этом 63% мужчин хоть и важна внешность, но она не станет решающим фактором для продолжения знакомства, как и для 69% женщин. А для 22% жительниц Самары внешний облик играет роль только при первой встрече.

Половина опрошенных мужчин (51%) и 40% женщин занимаются спортом и считают, что находятся в хорошей форме. Что особенно интересно, каждый третий самарец признался, что ради знакомства с женщиной готов отправиться в зал. Треть женщин (36%), напротив, заявили, что не будут менять фигуру ради знакомств с противоположным полом — лишь 24% рассматривают для себя такую опцию.

Чуть больше половины (53%) представителей сильного пола и ровно половина (50%) женщин всегда обращают внимание на графы вес и телосложение, листая дейтинг-сервис, а вот 19% мужчин и 21% женщин смотрят лишь на фото. При этом около 30% женщин и около четверти мужчин так или иначе лукавят в своем весе, чтобы казаться более привлекательными.

Если говорить о долговременных отношениях, то 60% мужчин и 88% женщин важнее взаимопонимание, чем физическая привлекательность. И только 40% мужчин и 12% женщин выберут партнера, исходя из того, насколько он в хорошей форме. В целом, подавляющее большинство девушек (76%) допускают недостатки в фигуре, заявляя, что идеальных людей не бывает, 66% представителей мужского пола их в этом поддерживают.

52% мужчин и 41% женщин считают, что совместные занятия спортом - это хобби, которое объединяет пару. Но непосредственно в зале знакомились только 10% мужчин и 5% женщин, большинство же считает, что это неподходящее место для поиска партнера.

*В онлайн-опросе Mamba приняли участие 15 000 респондентов (мужчины и женщины), старше 18 лет из Самары, Москвы и других регионов страны.