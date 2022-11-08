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В Самарской области в скором времени на малых реках и водоемах начнет образовываться первый лед.
МЧС СО предупреждает об опасности первого льда
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МЧС СО предупреждает об опасности первого льда

8 ноября 2022 19:28
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В Самарской области в скором времени на малых реках и водоемах начнет образовываться первый лед.

В настоящее время в Самарской области наблюдается еще относительная тёплая погода, однако в скором времени, когда установится «постоянный минус», на малых реках и водоемах начнет образовываться первый лед, который может спровоцировать происшествие на воде. Особенно это касается детей! В отсутствие родителей дети могут ради забавы пойти гулять по обмачиваемому не крепкому льду.

За последние три года в осенний период на водных объектах Самарской области произошло 12 происшествий, в результате которых погибло 5 человек.

Чтобы избежать подобных происшествий Главное управление МЧС России по Самарской области заранее напоминает, что лёд на водоемах – это зона повышенного риска, особенно в позднюю осень. В большинстве случаев, в период становления льда, вода замерзает неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем на середине. На озерах, прудах, искусственных водоёмах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает ледообразование. Даже на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Что необходимо знать в период становления льда:

- никогда не выходить на лед в темное время суток и в непогоду (туман, снегопад, дождь);

- не проверять на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить очень опасно). В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин);

- родителям не отпускать детей гулять даже рядом с водоемом!

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Кроме знаний правил поведения на льду, нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения.

Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой.

Во время рыбалки думайте прежде всего о собственной безопасности и безопасности других людей, а потом уже об улове.

Кроме любителей подлёдного лова на неокрепший лед могут выходить и дети.

Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра. Помните! Ваша безопасность и безопасность Ваших детей зависит от Вас!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

 

Фото:   ru.freepik.com

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