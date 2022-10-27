МЧС СО: отправляясь в лес, не забывайте о правилах безопасности

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Грибной сезон подходит к концу, но любители «тихой охоты» все еще выбираются в леса в поисках грибов. Гражданам необходимо знать, что к такому походу нужно тщательно подготовиться, чтобы не заблудиться. Сообщения о заблудившихся в лесных массивах Самарской области людях поступали как в сентябре, так и в текущем месяце. Последние случаи зарегистрированы 23 и 24 октября.

Так, 23 октября в 20.40 в дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что в лесу в районе н.п. Зеленовка Ставропольского района заблудилась пенсионерка.

В 00.45 24 октября женщина была найдена. В медицинской помощи не нуждалась.

В этот же день в 21.10 поступило сообщение о том, что в лесу в районе н.п. Семеновка Кинель-Черкасского района заблудились 5 человек, в том числе 2 ребенка (мужчины 1951 и 1990 г.р., женщина 1981 г.р., мальчики 2007 и 2016 г.р.).

В 22.50 все потерявшиеся найдены, в медицинской помощи не нуждались.

О третьем случае стало известно в 22.40 24 октября. В лесном массиве в районе н.п. Пустовалово Кинель-Черкасского района заблудился мужчина 1950 г.р.

В 00.14 25 октября мужчина был найден, в медицинской помощи не нуждался.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает граждан соблюдать требования безопасности и простые правила, которые при походе в лес помогут уберечь себя от лишних неприятностей и не заставят волноваться родных и близких.

Первое правило – всегда сообщайте родственникам, соседям и друзьям о том, когда и куда вы собираетесь пойти. Так же сообщите им примерное время вашего возвращения – в случае, если заблудитесь, поиски можно будет начать незамедлительно.

Второе правило – обязательно возьмите с собой мобильный телефон. При выходе проверьте заряд аккумулятора, а также, при возможности, запаситесь сим-картами различных операторов, чтоб не попасть в зависимость от зоны покрытия. Обладатели смартфонов могут использовать различные навигационные программы, которые помогут сориентироваться на местности и проложить маршрут до дома.

Не менее важным в лесу может оказаться такое простое и банальное средство, как свисток. Обычный свисток за небольшую сумму денег можно приобрести в любом магазине спортивных или детских товаров, а в случае, если вы все-таки потеряетесь, то его громкий звук значительно облегчит поиски. Позаботьтесь и об освещении – фонарик в лесу может оказаться не только полезен, но и крайне необходим при ваших поисках, так как им можно подавать световые сигналы.

Важно так же взять с собой запас питьевой воды и немного еды. Веса вашему рюкзаку такая ноша не прибавит, а если заблудитесь – не придется переходить на подножный корм.

Многие граждане при походах в леса любят носить различный камуфляж и иную одежду «защитной» расцветки. Данная одежда действительно является практичной для активного отдыха, но, к сожалению, обладает одним очень существенным недостатком – ее цветовая гамма призвана маскировать одетого в лесном массиве, что серьезно осложняет поиски и поэтому мы рекомендуем надевать яркую одежду ярких цветов, чтобы быть заметным в зарослях.

Если вы все-таки заблудились, то оставайтесь на месте и ждите помощи, периодически подавая громкие звуковые сигналы. Если сориентироваться по звукам не удалось, то помните, что в чаще леса заблудившийся человек начинает ходить по кругу и все время возвращается в одно и то же место. Опытные спасатели рекомендуют выбрать ориентир, визуально провести прямую линию и двигаться по ней, затем продолжать движение таким же образом, выбирая себе новый ориентир каждые 100-150 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

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