МЧС СО: о паводковой обстановке на 18 апреля

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В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 206 частных жилых домов, 21 дачный дом, 1142 приусадебных участка и 4 низководных моста.

За сутки освободились от воды 27 приусадебных участков и 31 жилой дом.

Оказались подтопленными 64 жилых дома в Волжском, Богатовском, Нефтегорском районах, 21 дачный дом в Кинельском районе и 154 приусадебных участка в Волжском, Богатовском и Кинельском районах.

По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются.

В 2 пунктах временного размещения находятся 7 человек, детей нет.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Самарской области