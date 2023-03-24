МЧС СО: информация о паводковой обстановке в регионе на 24 марта

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По состоянию на 24 марта на территории 5 муниципальных образований Самарской области (Волжский, Красноярский, Кинель-Черкасский, Пестравский, Кинельский районы) подтоплено 5 низководных мостов и 8 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов и объектов экономики нет.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС»:

На реках: Самара (пгт. Алексеевка) – ледостав с промоинами, Б. Кинель, Уса – лед подняло, Сызрань, Чагра, М. Кинель, Чапаевка – чисто, Кондурча – редкий ледоход, Б. Иргиз, Сок, Самара (пгт. Елшанка) – остаточные забереги, Б. Черемшан – ледоход, Кутулук – редкий ледоход.

В настоящее время подтопленными остаются территории населенных пунктов:

Волжский район (н.п. Черноречье – 2 приусадебных участка);

Кинельский район (Георгиевка – 6 приусадебных участков).

Подтопленными остаются 5 низководных мостов (в н.п. Мосты Пестравского района, н.п. Кириллинский, н.п. Малиновый Куст, н.п. Лебяжинка Красноярского района, н.п. Полудни Кинель-Черкасского района).

Паводковая ситуация по-прежнему находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки продолжают работать оперативные группы, применяется беспилотная авиация.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

Фото: ГУ МЧС СО