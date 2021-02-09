МЧС России открывает официальное сообщество в TikTok и Likee

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Популяризация культуры безопасности среди населения – одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще два: «TikTok» - www.tiktok.com/@mchs.russia , «Likee» - https://l.likee.video/p/nGUWAC.

На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки МЧС и многое другое.

Также МЧС России представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах. Помимо новых сообществ уже функционируют страницы:

ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook – новости, памятки, конкурсы, лайфхаки;

Youtube – влог «МЧС-101», оперативные видео, обзоры техники спасателей, рубрика #ГлазамиМЧС – ликвидация ЧС от первого лица;

Яндекс.Дзен – истории ликвидации крупных происшествий, обзор музейных экспонатов, истории спасения, правила безопасности;

Twitter – свежие новости с интернет-портала МЧС России;

Яндекс.Эфир – видеосюжеты с оперативной информацией и профилактической работой ГУ МЧС России по регионам РФ, передает пресс-служба облМЧС.