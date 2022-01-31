Масочный режим: за неделю в суды Самары направлено 60 протоколов в отношении нарушителей

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Встреча с рейдовыми бригадами может быть в любой день, в любом виде общественного транспорта, и в часы пик, и в межпиковое время. Поэтому пассажирам и экипажам не следует пренебрегать средствами защиты органов дыхания. Проверки масочного режима проходят во всех районах Самары.



На старте новой недели свою работу контрольные группы начали с остановочных пунктов на проспекте Масленникова, где проложены маршруты автобусов и троллейбусов. Только за минувшую неделю составлено 60 протоколов – с начала текущего года своеобразный недельный рекорд и одновременно антирекорд.



Ежедневно порядка 35 маршрутов охватывают комиссионными проверками, и все они документируются. Помимо контроля за соблюдением масочного режима, дается оценка величине пассажиропотока.

Фото: администрация Самары