Маск хочет предложить Путину сотрудничество в космосе, считает эксперт

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Предложение Илона Маска Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина к разговору в социальной сети Clubhouse связано с желанием американского бизнесмена договориться о сотрудничестве в исследовании Луны и дальнего космоса, полагает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин, передает РИА Новости.

"Последние четыре года высокая активность американской космической программы была связана с именем вице-президента Майкла Пенса, который возглавлял совет по космосу. После смены администрации США американская лунная программа не остановится, но активность ее снизится, потому что уйдет административный драйвер. Маск, который нацелен на дальний космос, Луну и Марс, у него есть реальный шанс стать лидером космической программы США. Этим шагом он приглашает Россию к обсуждению сотрудничества, а потом аналогичное предложение сделает Китаю", - сказал эксперт РИА Новости.

То, что инициатива Маском озвучена именно в эти дни, не исключил Ионин, может быть связано с решением правительства России от 11 февраля, в котором "Роскосмосу" разрешается заключить меморандум с КНР о создании международной лунной станции.

По словам эксперта, освоение дальнего космоса может осуществляться только усилиями всего человечества.

"Несколько лет назад я предлагал, чтобы наш президент выступил с предложением к лидерам ведущих стран, в первую очередь, конечно, США и Китаю - объединить свои усилия в исследовании дальнего космоса. Сейчас я вижу, что Маск перехватывает эту инициативу. На самом деле в мире не так много людей, которые такое могли бы предложить. Из политиков только трое - лидеры России, США и Китая. В бизнесе только один - Илон Маск. Маск хочет стать лидером человечества в освоении дальнего космоса", - сказал Ионин.

Фото: AP Photo / Refugio Ruiz / РИА Новости