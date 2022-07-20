Маломобильные жители Самары имеют возможность отдохнуть на «Доступных пляжах»

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Одним из центров притяжения на самарской набережной остаются «Доступные пляжи», адаптированные для маломобильных граждан. В Самаре работают два подобных места отдыха. Они располагаются на набережной Волги на Некрасовском спуске и между улиц Полевой и Маяковского.

Как отмечают специалисты Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, «Доступные пляжи» востребованы у горожан – они оборудованы таким образом, что пребывание маломобильных граждан в этих местах отдыха остаётся удобным. Отдыхающие приезжают сюда не только из Самары, но и из Тольятти. Доступные пляжи популярны и у молодых мам – это удобное, и главное, безопасное место отдыха, где можно воспользоваться помощью волонтеров.

Первый в Самаре «Доступный пляж» появился на I очереди набережной, в районе спуска по улице Некрасовской в 2016 году. Все этапы его создания проходили в тесном сотрудничестве с общественными организациями инвалидов. Они консультировали разработчиков проекта, как именно оборудовать зону отдыха на набережной и пляже, чтобы она стала максимально удобной и комфортной для маломобильных граждан.

Так, спуск осуществляется по стационарному пандусу. На пляже смонтированы специальный настил для безопасного перемещения отдыхающих до самой воды. Размещены кабины для переодевания с соответствующей шириной въезда для инвалидов-колясочников, бесплатные биотуалеты с поручнями и шезлонги. Спуск в воду оборудован металлическим пандусом с поручнями. Наличие ортопедических пляжных матрацев и удобной коляски для купания позволило многим гражданам с ограниченными возможностями впервые оказаться в воде и даже самостоятельно плавать. На акватории пляжа установлены буйки, а также специальные ограждения, ограничивающие зону для купания глубиной, не превышающей 1 м 20 см, для детей и граждан, не умеющих плавать. Оборудована парковка для людей с инвалидностью. На площадке пляжа можно не только отдохнуть, но и интересно провести время - здесь проводятся настольные игры, мастер-классы по рисованию и другие активности.

На «Доступном пляже» постоянно находятся волонтеры, которые помогают маломобильным гражданам.

В 2018 году открылась вторая зона «Доступного пляжа» в районе спуска по улице Полевой, где при необходимости применяется ступенькоход. На пляже смонтирован специальный настил для безопасного перемещения отдыхающих до самой воды, что привлекает внимание самарцев «серебряного возраста» и взрослых, отдыхающих с детьми.

Фото: администрация Самары