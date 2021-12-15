Лыжные трассы появятся в парках и на набережной Самары

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В этом году в новогодние каникулы массовых мероприятий не будет. Праздничное настроение самарцам создадут яркая иллюминация, елочные комплексы и оборудованные места для занятий зимними видами спорта.

Для любителей активного отдыха лыжные трассы появятся в лесопарке 60-летия Советской власти, парках Щорса, Гагарина, «Молодежный», «Воронежские озера», «Дружба», «Победы», в скверах Фадеева и Мира, в Загородном парке, на I и II очередях набережной, в районе дома 86 по ул. Клиническая.

Основным центром проведения лыжного досуга по традиции станет региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в пос. Управленческий. Лыжные трассы будут организованы как для любителей, так и для спортсменов. В спортивном комплексе есть раздевалка, работает прокат спортивного инвентаря. Кроме того, прокат лыж будет организован на территории 15 квартала в пос. Мехзавод.

Также в этом году будут работать более 120 бесплатных катков.

Фото: pixabay