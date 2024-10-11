Лучшим госинспектором ГИМС СО стал Андрей Толмачев

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По итогам смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший государственный инспектор по маломерным судам» победителем стал Андрей Толмачев - старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка «Жигулевский» Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Конкурсная комиссия оценивала основные показатели работы государственных инспекторов ГИМС по целому ряду критериев, относящихся к профессиональной специализации. Также учитывались личные качества участников.

Андрей Толмачев - трудолюбивый сотрудник, радеющий за свое дело. Свой профессиональный путь начал в Центре ГИМС в 2018 году, став впоследствии старшим государственным инспектором по маломерным судам.

«Люблю рассказывать о безопасности людям. Горжусь тем, что работаю в государственной инспекции по маломерным судам, в дружном коллективе настоящих профессионалов своего дела. Моя победа в конкурсе – наша общая заслуга», - отметил Андрей Владимирович.

Фото: ГУ МЧС СО