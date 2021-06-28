Лучшие из нас: В сорокоградусную жару жители Кинельского района установили два пельменных рекорда России

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Крышка от самовара, консервные банки, обрезок пластиковой бутылки – стали победным инвентарем рекордсменов.

В выходные в поселке Комсомольский Кинельского района Самарской области состоялась кульминация шестимесячных соревнований: как оказалось, самого народного, веселого и вкусного вида «спорта»- лепка пельменей - «Пельмениада».

То, что «пельменинг» - вид спорта, в один голос заявляют все участники, зрители и члены жюри соревнований. «Еще шесть месяцев назад, начиная первые отборочные туры соревнований, мы думали, что затеяли народную забаву. Но от тура к туру отборочных соревнований накалялись эмоции, организаторам пришлось вводить более строгий регламент. Дома, не торопясь, лепка пельменей - ритуал. А на сцене, перед строгими рефери, жюри, зрителями, соперниками! Нужны стальные нервы, ловкие руки и сильные ноги, здоровая спина, светлая голова, командный дух и … творческий подход, и отличное чувство юмора. Каждый раз переживал за все команды и боролся с желанием выскочить на сцену и помогать отстающим»,- рассказал идейный вдохновитель «спортивного пельменинга» Александр Живайкин. «Спасибо всем, кто из идеи провести эти соревнования был с нами до победного конца: администрация Кинельского района, главы поселений, команды - самые лучшие и творческие, болельщики – самые преданные и шумные, члены жюри - самые неподкупные, креативное агентство «PRяник», сопровождавшее соревнования от начала и до конца. Именно «PRяник», кстати, предложил такое необычное название «Пельмениада». Игра слов названия соревнований обсуждалась и обсуждается в социальных сетях, а мы на это и рассчитывали, спасибо друзья – блоггеры, что попались на нашу креативную «удочку»,- добавил депутат Живайкин.

То, что на финал соревнований приедут эксперты из Книги рекордов России, стало ясно уже перед полуфинальными соревнованиями в мае. Предстояла установка рекорда по скоростной лепке пельменей на скорость и лепка самого миниатюрного пельменя. Врачи, социальные работники, педагоги, хлебопеки, домохозяйки, фермеры, производственники, работники торговли и работники культуры стали к финалу единой командой. Обсуждения тактики установки рекордов в группе финалистов кипели жарче, чем бывают в родительских чатах. Жесткие условия установки рекорда гласили, что все пельмени должны были быть одинаковой формы, веса. Это подразумевало не только одинаковую технику лепки. Самые нешуточные страсти разгорелись, когда пришлось установить, какими одинаковыми формами лепщицы будут вырезать лепешки из теста. Варианты отметали один за одним: стеклянная посуда – могла поранить рекордсменов, пластиковые стаканчики плохо вырезают, покупные формы также оказались не достаточно острыми. Компромисс был найден: диаметр формы для вырезания должен быть ровно 5 см, а формы члены команды выбирают сами. В результате участники пришли с крышкой от самовара, металлическими баночками после детского питания, обрезками «культями» от маленьких пластиковых бутылок.

Основатель и эксперт книги рекордов России Станислав Коненко фиксировал рекорды в присутствии строго жюри и зрителей. Первый рекорд устанавливали под лупой. Станислав Кононенко внимательно разглядывал, что принесли участники на взвешивание – хлебную крошку или миниатюрный пельмень. Часть микроскопических пельмешек эксперт не допустил к взвешиванию – не похожи на пельмени. «Думаю, рекорд Марии Пипченко из села Угорье сельского поселения Кинельский не побьют долгие годы. 0,01 г – это невероятный результат. Слепить такой пельмень без специального оборудования невозможно!»- констатировал эксперт Книги Рекордов России, но он был слеплен и рекорд был установлен! Если захотите повторить, попробуйте слепить пельмень, вырезая лепешку стержнем шариковой ручки, почувствуйте себя Левшой.

Десятиминутный стайерский «залеп» пельменей стал апогеем соревнований. «С нас сошло не семь, а семьдесят потов. Десять минут на одном дыхании и в едином порыве!» - поделилась впечатлениями участница соревнований Ольга Дикарева. «Мы не профессионалы, но очень старались, тренировались дома, придумывали техники. Ведь наши скоростные пельмени должны были быть не просто красивыми, но и вкусными!».

В итоге, за 10 минут 18 человек – жителей Кинельского района, раскатали и слепили 573 отборных пельменя. Именно такой он - рекорд Книги Рекордов России, зафиксированный в Самарской области 26 августа 2021 года.

«Это больше, чем соревнования, это праздник русской души и русского единения»,- отметил член жюри, почетный консул Италии в Самарe Джангуидо Бреддо.

«Я был экспертом и членом жюри многих кулинарных, в том числе, международных соревнований, такой драйв, такие эмоции и такие вкусные результаты, увидел и попробовал только здесь, в Кинельском районе»,- заверил член жюри Константин Маковецкий, руководитель гильдии поваров Самарской области.





