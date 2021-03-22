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22 марта 2021 года в городе Сочи завершился ХХXII международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2021». В этом году Самарскую область на фестивале представляли оргкомитет Движения «Самарский КВН» и 15 команд.

По итогам фестиваля Лига КВН «САМАРА» сохранила свой статус – официальной лиги Международного Союза КВН, 2 команды получили право участвовать в сезоне 2021, а ещё 6 смогут участвовать в «Центральных» - профессиональных лигах МС КВН.

В Самарской области КВН является одним из наиболее активных молодежных движений. Особую поддержку развитию движения «Самарский КВН» оказывает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Уже 7 лет в регионе проводится Кубок КВН Губернатора Самарской области, действуют 5 лиг, в которых принимают участие молодые люди от школьников до работающей молодежи.

Ежегодно на фестиваль съезжаются более 500 команд со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Данный фестиваль является отправной точкой сезона игр КВН. Каждая команда представила свое конкурсное выступление, на основе которого получила право участвовать в играх лиг разного статуса, от учебных до телевизионных. Помимо конкурсной программы на фестивале проходят различные мастер-классы и обучающие семинары.

Право участвовать в сезоне 2021 года в лигах различного статуса получили:

«Неваляшка» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева – ПРЕМЬЕР ЛИГА КВН, г.Москва. Ведущий А. Масляков (КВН-ТВ);

«2х2» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева – Первая лига КВН, г. Уфа.

Участие в «Центральных» - профессиональных лигах МС КВН примут:

«Проект 63» – ООО «СамараНИПИнефть»;

«Иронька» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

«Ниче такие» – Женская сборная;

«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«За углом» – Самарский университет управления «МИР»;

«Тронулись» – Самарский государственный университет путей сообщения.

Самарскую область на фестивале «КиВиН – 2021» представляли:

«Неваляшка» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«Тронулись» – Самарский государственный университет путей сообщения;

«Волжане» – Самарский государственный технический университет;

«Проект 63» – ООО «СамараНИПИнефть»;

«Поживем увидим» – ООО «Уралкомплект»;

«Странные люди» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«Иронька» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

«Ниче такие» – Женская сборная;

«Ультиматум» – Кинель-Черкассы;

«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«За углом» – Самарский университет управления «МИР»;

«Профком» – Самарский государственный технический университет;

«Сборная спортфака СГСПУ» – Самарский государственный социально-педагогический университет;

«2х2» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«ЭлектроДмитрий» – «Россети Волга» - «Самарские сети».