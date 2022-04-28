Летняя оздоровительная кампания в Самарской области пройдет по плану

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На этой неделе министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева в прямом эфире в группе «Объясняем.РФ. Самарская область» в социальной сети «Вконтакте» рассказала, как идет подготовка к летней оздоровительной кампании-2022.

Как и всегда, летняя детская оздоровительная кампания начнется 1 июня.

В реестр организаций отдыха детей в этом году включены 705 организаций отдыха и оздоровления (среди них 50 летних загородных оздоровительных и санаторных организаций, 653 пришкольных и 2 палаточных лагеря. Для сравнения - в прошлом году функционировало лишь 48 лагерей. Особую рекомендацию министр дала родителям относительно выбора лагеря: «При выборе места отдыха для ребенка прошу обратить внимание на организации, находящиеся в реестре объектов детского отдыха и их оздоровления, который ведет министерство. Эти учреждения полностью соответствуют требованиям санитарной, пожарной, антитеррористической безопасности. Важно уже сейчас ознакомиться с этим перечнем, сформировать предпочтение». Количество лагерей, регистрирующихся в реестре, постоянно увеличивается.

Перед началом летней кампании все контрольно-надзорные органы, в том числе Роспотребнадзор, МЧС, МВД, проводят проверки на предмет соответствия лагерей действующему законодательству. Для комплексной оценки готовности лагеря на каждый объект выйдет муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей для формирования окончательного акта приемки готовности лагеря.

Летом отдохнуть за счет средств областного бюджета смогут более 19 тысяч детей, среди которых почти 7 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего этим летом охват детей во всех детских стационарных лагерях планируется на уровне более 50 тысяч. Продолжительность смен составит 21 календарный день.

Обеспечение детей Самарской области льготными путевками (с частичной оплатой стоимости из средств родителей) будет осуществляться посредством бронирования через социальный портал Супрема63.ру (https://suprema63.ru). Бронирование путевок в 2022 году запланировано на 12, 13, 14 мая (с 9 утра 12 мая) – разбивка на три дня сделана для удобства граждан.

«Для детей, относящихся к категории попавших в трудную жизненную ситуацию, путевки по-прежнему предоставляются бесплатно через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. Это семьи с невысоким доходом, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми-инвалидами», - напомнила министр.

Тем, кто не успел забронировать путевку в эти три дня, можно попробовать забронировать путевку еще раз. По истечении срока бронирования (7 рабочих дней) путевки, которые граждане не выкупили или не подтвердили их бронирование, вновь возвращаются на сайт в свободный доступ.

Стоимость путевки в лагерь, приобретаемой в рамках государственного контракта, составляет около 17,5 тысяч рублей, из них 60% оплачивается из средств областного бюджета. Родители доплачивают примерно 7-8 тысяч рублей в зависимости от условий пребывания. А стоимость путевки с лечением в санаторный лагерь составляет порядка 23 тысяч рублей - из средств областного бюджета оплачивается половина этой суммы, а вторую половину доплачивают родители.

Кроме того, продолжена реализация программы «детского кешбэка», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. По этой программе можно получить возмещение части стоимости оплаченной путевки, но не больше 20 000 рублей. Для получения кешбэка необходимо оплатить путевку картой «Мир», подключенной к программе лояльности, на сайте лагеря, туроператора или агрегатора. Компенсацию можно получить неоднократно, как на одного, так и нескольких детей.

В программе запланировано участие 33 организаций отдыха и оздоровления детей. Для сравнения - в 2021 году таких организаций было 12, компенсировано более 970 путевок.

Министр отметила, что «детский кешбэк» можно получить в том числе за путевки, приобретенные по итогам бронирования на социальном портале Супрема63.ру. Программа стартовала с 31 марта и продлится по 31 августа (в этот период нужно оплатить путевку). При этом компенсации подлежат путевки при организации заезда с 1 мая по 30 сентября.

Также министр затронула вопрос, который находится на особом контроле, - это ремонтные работы в лагерях. В этом году ремонт пройдет в десяти детских лагерях: три в Самаре и Сызрани, два в Чапаевске, по одному в Отрадном и Ставропольском районе. В этих лагерях будут проведен капитальный ремонт спальных корпусов, установлены досуговые площадки и тренажеры, обновлена мебель, замено асфальтовое покрытие дорожек.