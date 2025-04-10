Я нашел ошибку
Главные новости:
Принять участие в мероприятии можно в дистанционном формате.
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском космическом диктанте
Волонтеры расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.
Волонтеры помогут жителям Самарской области проголосовать за объекты благоустройства
Состоятся встречи с космонавтами, учеными, исследователями, журналистами, блогерами и педагогами.
Лекторы Общества «Знание» расскажут о покорении космоса студентам и школьникам губернии
Проверили готовности служебных транспортных средств и личного состава к выполнению оперативно-служебных задач в весенне-летний период.
В регионе прошли гарнизонные строевые смотры.
Премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» состоится на Малой сцене театра 12 апреля в 15.00.          
К 80-летию Великой Победы в САТОБ состоится премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…»
Всего в проекте приняли участие 367 военно-патриотических клубов из всех регионов ПФО, 55 - из Самарской области.
Военно-патриотический клуб из Самарской области признан лучшим в ПФО
Экскурсия  вызвала большой интерес у ребят.
Сызранские транспортные полицейские провели экскурсию  с детьми
Кешбэк за оплату поступит на баланс мобильного телефона. Максимальный лимит — 200 рублей в месяц.
Играй с выгодой: билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.09
0.63
EUR 95.09
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лекторы Общества «Знание» расскажут о покорении космоса студентам и школьникам губернии

10 апреля 2025 15:10
117
Состоятся встречи с космонавтами, учеными, исследователями, журналистами, блогерами и педагогами.

7 апреля просветительская организация запустила акцию, посвященную Дню космонавтики. Школьникам и студентам лекторы расскажут о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Состоятся встречи с космонавтами, учеными, исследователями, журналистами, блогерами и педагогами.

«Более 60 лет назад наша космическая отрасль заявила о себе на весь мир и по сей день остается на передовой прогресса. Поэтому 12 апреля — день, когда состоялся первый полёт человека в космос, стал знаковой датой для всего мира. Задача Общества «Знание» сформировать у молодежи целостное представление о вкладе России в освоение космоса, рассказать как достижения космической отрасли влияют на экономику и социальный прогресс страны, а главное показать ребятам, что все начинается с мечты и идеи, развить интерес к науке и исследовательской работе, объяснить, что будущее зависит в том числе и от них», — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян.

Так, лектор Общества «Знание», директор музея авиации и космонавтики Самарского университета Надежда Богданова провела лекцию для студентов института естественных и математических наук, а также института экономики и управления. Мероприятия посвятили 60-летию выхода человека в открытый космос. Она рассказала ребятам о том, что 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Архипович Леонов впервые истории освоения околоземного пространства покинул пределы корабля, и тем самым вписал навеки свое имя в героическую книгу истории нашей Родины.

Мероприятия продолжатся лекций победителя конкурса Знание.Лектор-2024, заместителя директора Центра коммерческого космоса, доцента кафедры программных систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Марины Кременецкой — «Мечты о космосе или бизнес на границе Вселенной».

Кроме того, мероприятия Общества «Знание» пройдут в школах и коллежах Кинель-Черкасского, Шигонского, Сызранского, Волжского, Сергиевского районов, также в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань.

Провести просветительское мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки мастер-лекций Общества «Знание». Одна из лекций, автором которой является космонавт-испытатель Олег Блинов, посвящена космическому пути России. Она рассказывает о прорыве нашей страны, который навсегда изменил представление о возможностях человечества: в космос отправился первый искусственный спутник Земли, а затем и сам человек. Слушатели узнают, как отечественные ученые готовили первый полет, какие испытания предшествовали этому историческому событию, а также о космических программах нашей страны, запуске орбитальной станции «Мир», современных достижениях космонавтики и возможностях для молодых специалистов этой отрасли.

Кроме того, для выступления можно выбрать тему «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства» и «108 минут, которые изменили мир». Они дадут ответы на вопросы: почему наши ученые для космических экспериментов решил выбрать именно собак, можно ли просто открыть люк космического корабля и выйти в космос, почему космонавт должен был иметь рост не более 170 см и многое другое.

Ко Дню космонавтики подготовлен и квиз, благодаря которому можно проверить свои знания о космосе и открыть для себя много нового и интересного.

Продлится акция, посвященная Дню космонавтики, с 7 по 20 апреля. Подробнее с мероприятиями можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

 

Фото:   пресс-служба Российского общества «Знание»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
255
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
10 апреля 2025  12:08
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
199
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
463
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
626
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
1030
Весь список