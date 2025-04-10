Лекторы Общества «Знание» расскажут о покорении космоса студентам и школьникам губернии

117

7 апреля просветительская организация запустила акцию, посвященную Дню космонавтики. Школьникам и студентам лекторы расскажут о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Состоятся встречи с космонавтами, учеными, исследователями, журналистами, блогерами и педагогами.

«Более 60 лет назад наша космическая отрасль заявила о себе на весь мир и по сей день остается на передовой прогресса. Поэтому 12 апреля — день, когда состоялся первый полёт человека в космос, стал знаковой датой для всего мира. Задача Общества «Знание» сформировать у молодежи целостное представление о вкладе России в освоение космоса, рассказать как достижения космической отрасли влияют на экономику и социальный прогресс страны, а главное показать ребятам, что все начинается с мечты и идеи, развить интерес к науке и исследовательской работе, объяснить, что будущее зависит в том числе и от них», — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян.

Так, лектор Общества «Знание», директор музея авиации и космонавтики Самарского университета Надежда Богданова провела лекцию для студентов института естественных и математических наук, а также института экономики и управления. Мероприятия посвятили 60-летию выхода человека в открытый космос. Она рассказала ребятам о том, что 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Архипович Леонов впервые истории освоения околоземного пространства покинул пределы корабля, и тем самым вписал навеки свое имя в героическую книгу истории нашей Родины.

Мероприятия продолжатся лекций победителя конкурса Знание.Лектор-2024, заместителя директора Центра коммерческого космоса, доцента кафедры программных систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Марины Кременецкой — «Мечты о космосе или бизнес на границе Вселенной».

Кроме того, мероприятия Общества «Знание» пройдут в школах и коллежах Кинель-Черкасского, Шигонского, Сызранского, Волжского, Сергиевского районов, также в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань.

Провести просветительское мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сможет каждый, используя материалы из Библиотеки мастер-лекций Общества «Знание». Одна из лекций, автором которой является космонавт-испытатель Олег Блинов, посвящена космическому пути России. Она рассказывает о прорыве нашей страны, который навсегда изменил представление о возможностях человечества: в космос отправился первый искусственный спутник Земли, а затем и сам человек. Слушатели узнают, как отечественные ученые готовили первый полет, какие испытания предшествовали этому историческому событию, а также о космических программах нашей страны, запуске орбитальной станции «Мир», современных достижениях космонавтики и возможностях для молодых специалистов этой отрасли.

Кроме того, для выступления можно выбрать тему «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства» и «108 минут, которые изменили мир». Они дадут ответы на вопросы: почему наши ученые для космических экспериментов решил выбрать именно собак, можно ли просто открыть люк космического корабля и выйти в космос, почему космонавт должен был иметь рост не более 170 см и многое другое.

Ко Дню космонавтики подготовлен и квиз, благодаря которому можно проверить свои знания о космосе и открыть для себя много нового и интересного.

Продлится акция, посвященная Дню космонавтики, с 7 по 20 апреля. Подробнее с мероприятиями можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»