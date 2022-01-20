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Ледовый дворец спорта в Самаре обеспечили цифровой инфраструктурой

20 января 2022 11:28
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Ледовый дворец спорта в Самаре обеспечили цифровой инфраструктурой

Компания МТС первой из операторов обеспечила покрытие мобильной связью внутри нового спортивного комплекса на улице Молодогвардейской. Благодаря установке дополнительного оборудования внутри здания на всем пространстве Ледового дворца обеспечена устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС.

Обновленный Ледовый дворец спорта в Самаре открылся осенью 2021 года после реконструкции. Из-за конструктивных особенностей монолитного здания сотовый сигнал внутри помещения был недостаточно сильным и стабильным. Чтобы обеспечить качественной связью любителей спорта и зрителей, МТС развернула сеть во всех помещениях спортивного комплекса, включая ледовые арены, трибуны, спортивные залы и первый в регионе керлинг-центр.

Благодаря проведенным работам посетители Дворца спорта могут с комфортом пользоваться качественной голосовой связью и всеми привычными цифровыми услугами, от прямых эфиров в социальных сетях и видеозвонков через мессенджеры до приложений такси и мобильных банков. Высокоскоростная сеть МТС дает возможность использовать внутри помещений Ледового дворца сервисы, призванные обеспечить комфорт и безопасность посетителей: онлайн-кассы, умную видеоаналитику, интерактивные информационные панели и многое другое.

Самарский Ледовый дворец спорта вмещает до пяти тысяч зрителей и предназначен для проведения соревнований по хоккею, керлингу, фигурному катанию, других крупных спортивных мероприятий по различным видам спорта и массовых развлекательных мероприятий. Зимой 2021 года обновленный Дворец спорта вошел в интерактивный путеводитель МТС «Виртуальная прогулка по Самаре».

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