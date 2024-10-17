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Культурный центр «ЗИМ Галерея» откроется в новом историческом пространстве

17 октября 2024 17:41
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«ЗИМ Галерея» распахнёт свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех №155.

«ЗИМ Галерея» распахнёт свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех №155. Культурное пространство, созданное под эгидой жилого комплекса «ЗИМ Галерея», более года размещалось в ЖК «Галактика» и было временно закрыто в августе. Но уже в конце октября на новом историческом месте откроется первая выставка, посвященная архитектурному искусству авангарда, конструктивизма и модернизма.

Тема экспозиции связана с концепцией жилого комплекса «ЗИМ Галерея», в составе которого строится первый в Самаре галерейный дом. Этот проект архитекторы разрабатывали, вдохновившись самым известным памятником конструктивизму – «Домом Наркомфина» в Москве.  

Сейчас в здании бывшего цеха №155, где ранее располагался фитнес-клуб «Спортзавод», ведутся ремонтные и реставрационные работы. Само здание было введено в эксплуатацию в 1980 году, и если фасад сохранил свой первоначальный облик, то помещение неоднократно меняло свою функцию. Девелопер проекта ЖК «ЗИМ Галерея» - компания «Альянс-Менеджмент» - взявшись за реновацию, постарался вернуть историческую аутентичность трёхэтажному помещению. Так, офисный подвесной потолок скрывал лепнину ручной работы, а под кафелем и ковролином находилось историческое мраморное покрытие. И все это теперь бережно открыто и восстановлено специалистами культурного центра «ЗИМ Галерея».

Коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова:

«Мы с нетерпением ждем встречи с посетителями, все строительные работы подходят к концу. Пространство буквально «задышало», у него теперь новая жизнь. Историческая значимость здания в сочетании с его новой функцией усиливает и вектор развития локации – появление нового культурного центра Самары. Рядом КРЦ «Звезда» и Дом рока, а из окон культурного центра «ЗИМ Галерея» открывается вид на здание Фабрики-кухни, которое возродилось с открытием в нем филиала Третьяковской галереи».

 

Фото:  Культурный центр «ЗИМ Галерея»

Теги: Самара

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