Крымчане подарили жителям губернии символ единства и нерушимой дружбы - саженец крымской сосны

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Саженец крымской сосны – знак благодарности за поддержку весной 2014 года. На выставке «Россия» делегация республики Крым сделала такой необычный подарок всем регионам к 10-летию Русской весны.



«10 лет назад Крым и Севастополь вернулись домой в Россию! Навсегда восстановлена историческая справедливость, так как полуостров – это исконно русская земля. Самарскую область с этими регионами связывает дружеское партнёрство, к примеру, в экономической и туристической сферах. В сердцах каждого из нас Крымская весна отозвалась чувством гордости и стала важнейшим объединяющим событием!», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Саженец вырастили в питомнике полуострова, а его возраст около 3 лет. Крымчане говорят, что это вечнозеленое хвойное дерево – символ активного долголетия, несокрушимости и верности долгу. А живет оно почти 600 лет.



Крымская сосна скоро будет расти на самарской земле. Сейчас погода не позволяет делать посадку, но с наступлением тепла саженец поселится в знаковом для региона месте. Планируем высадить его в рамках акции «Сад памяти» в апреле. А пока он остается на бережном хранении у наших лесников. Также севастопольцы подарили регионам трехтомники об истории города от античных времен до 2014 года. Книги тоже приехали в Самару и будут переданы в областную библиотеку, сообщает пресс-служба Минлесхоза Самарской области.

Фото: пресс-служба Минлесхоза Самарской области