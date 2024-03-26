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Крымчане подарили жителям губернии символ единства и нерушимой дружбы - саженец крымской сосны

26 марта 2024 18:22
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Крымская сосна скоро будет расти на самарской земле.

Саженец крымской сосны – знак благодарности за поддержку весной 2014 года. На выставке «Россия» делегация республики Крым сделала такой необычный подарок всем регионам к 10-летию Русской весны.

«10 лет назад Крым и Севастополь вернулись домой в Россию! Навсегда восстановлена историческая справедливость, так как полуостров – это исконно русская земля. Самарскую область с этими регионами связывает дружеское партнёрство, к примеру, в экономической и туристической сферах. В сердцах каждого из нас Крымская весна отозвалась чувством гордости и стала важнейшим объединяющим событием!», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Саженец вырастили в питомнике полуострова, а его возраст около 3 лет. Крымчане говорят, что это вечнозеленое хвойное дерево – символ активного долголетия, несокрушимости и верности долгу. А живет оно почти 600 лет.

Крымская сосна скоро будет расти на самарской земле. Сейчас погода не позволяет делать посадку, но с наступлением тепла саженец поселится в знаковом для региона месте. Планируем высадить его в рамках акции «Сад памяти» в апреле. А пока он остается на бережном хранении у наших лесников. Также севастопольцы подарили регионам трехтомники об истории города от античных времен до 2014 года. Книги тоже приехали в Самару и будут переданы в областную библиотеку, сообщает пресс-служба Минлесхоза Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Минлесхоза Самарской области

Теги: Акценты

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