«Крылатое эхо Победы»: впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется для родительских хоров

70

️Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье.

«Проект объединяет музыкальное творчество и патриотическое воспитание, позволяя родителям стать активными участниками передачи исторической памяти своим детям», – отмечают организаторы.

Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная организация лидеров образования "Учитель года". Партнерами проекта являются Правительство Самарской области, Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Автором и координатором проекта является председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Ильина Светлана Сергеевна.

Экспертную оценку выступлений проводят победители конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов, сотрудники Самарской государственной филармонии, преподаватели Самарского государственного института культуры, Заслуженные работники культуры РФ, музыканты и композиторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО