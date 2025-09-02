Я нашел ошибку
Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость
Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье.
«Крылатое эхо Победы»: впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется для родительских хоров
Будьте внимательны и осторожны!
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
«Крылатое эхо Победы»: впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется для родительских хоров

2 сентября 2025 17:11
70
Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье.

️Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Это создает особую преемственность поколений и способствует формированию единого патриотического пространства в семье.

«Проект объединяет музыкальное творчество и патриотическое воспитание, позволяя родителям стать активными участниками передачи исторической памяти своим детям», – отмечают организаторы.

Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная организация лидеров образования "Учитель года". Партнерами проекта являются Правительство Самарской области, Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Автором и координатором проекта является председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Ильина Светлана Сергеевна.

Экспертную оценку выступлений проводят победители конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов, сотрудники Самарской государственной филармонии, преподаватели Самарского государственного института культуры, Заслуженные работники культуры РФ, музыканты и композиторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото:   минкульт СО

