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Крещенские купания в регионе проходят под контролем МЧС

18 января 2023 23:44
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Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний в Самарской области задействованы более 1100 человек и более 300 единиц техники.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. В храмах проводятся праздничные богослужения, освящение воды, купания в «иордани».

С 18.00 18 января в Самаре на Полевом спуске организована работа оборудованной купели на реке Волга. Здесь для граждан, желающих окунуться, подготовлены раздевалки, за безопасностью следят личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области, Волжского спасательного центра МЧС России, инспекторы ГИМС, спасатели городского поисково-спасательного отряда, усиленные патрули полиции, медики. Общее руководство обеспечением безопасности осуществляет Главное управление МЧС России по Самарской области.

Начальник Главного управления генерал-майор Олег Васильевич Бойко совместно с главой города Самары Еленой Владимировной Лапушкиной провели проверку обеспечения безопасности на территории проведения Крещенских купаний в Самаре.

«Места организованы, в соответствии с требованиями безопасности, дежурство всех экстренных служб обеспечено, люди в местах Крещенских купаний будут чувствовать себя комфортно и безопасно», - прокомментировал Олег Васильевич.

Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний в Самарской области задействованы более 1100 человек и более 300 единиц техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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