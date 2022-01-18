Крещение Господне: история, смысл и традиции праздника

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19 января (6 января по старому стилю) верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. ТАСС рассказывает об истории, смысле и традициях праздника.

Смысл названия

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

Этот день также часто называли "днем Просвещения", "праздником Светов" или "святыми Светами" — в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.

История праздника

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.

Когда Иисусу было 30 лет, он также пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После крещения "отверзлись" небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3:17).

Они указывали Иоанну Крестителю и присутствующему народу на Божественное достоинство крестившегося Иисуса Христа. Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Как принято праздновать

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях). Для этого на водоемах делают специальные проруби, а на площадях городов и поселков устанавливают купели. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу.

Впрочем, купание в иорданях остается для верующих исключительно добровольным делом. Для христиан на Крещение главное — посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять крещенскую воду.

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя в пищу традиционное постное блюдо из крупы — сочиво. Трапезничать можно только после выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской водой.

Освящение воды

Главная традиция праздника Крещение Господне — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Воду освящают дважды: накануне — 18 января и непосредственно в день Богоявления — 19 января на Божественной литургии.

Крещенская вода называется "агиасма" и считается святыней, исцеляющей душу и тело. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Святой водой можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места, а также давать пить тем, кто не может быть допущен ко Святому Причастию.

По словам церковных служителей, даже водопроводная вода из крана в этот день освящается. Освященную в храме воду нельзя использовать для бытовых нужд, мытья или стирки. Хранить святую воду рекомендуется в доме, желательно возле икон.

Фото из открытых источников