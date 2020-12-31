Космонавты на МКС остались без подарков к Новому году

188

Российские члены экипажа МКС остались без подарков от родных к Новому году в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16", но получат их после старта в феврале, сообщили РИА Новости в службе психологической поддержки экипажа.

"Все, что мы готовили с транспортником, который должен был уйти в декабре, оно придет в феврале. Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению. Мы эти грузы с транспортника не снимали", — рассказали в службе.

Оставшись сами без подарков, космонавты все же смогут поздравить своих зарубежных коллег, поскольку взяли сувениры с собой заранее, пояснили в психподдержке.

Там рассказали, что 31 декабря семьи и друзья смогут выйти на связь с космонавтами и поздравить их с наступающим Новым годом. Помимо того, на борт станции будет отправлено видеопоздравление от волонтеров из Москвы, записи новогодних развлекательных программ, а после Рождества — видеозапись рождественской службы патриарха.

"Мы постараемся разнообразить личное время космонавтов во время новогодних праздников", — сказали в службе психподдержки.

Помимо того, дополнительную развлекательную программу экипажу составят десять тысяч фильмов, хранящихся на медиасервере российского сегмента МКС, уточнили в службе.

Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на Международную космическую станцию, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Теперь запуск планируется на 15 февраля.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Фото : Роскосмос/РИА Новости