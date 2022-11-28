Короткометражный фильм «Переводчик» режиссера из Тольятти стал финалистом на международном кинофестивале «LKIFF Russia 2022»

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Сегодня утром определились победители первого международного кинофестиваля «LKIFF Russia 2022», основанного в 2022 году российским продюсером и режиссером Леонидом Хромовым, в котором принимали участие фильмы на русском языке из разных стран.

В финал вышли 5 полнометражных художественных фильмов из России, Казахстана и Белоруссии, 25 короткометражных фильмов из России и 10 документальных фильмов из России.

Короткометражный фильм «Переводчик» режиссера из Тольятти Всеволода Плаксеева стал финалистом на международном кинофестивале «LKIFF Russia 2022». https://vk.com/novoekinotlt?w=wall-153048102_1631

Главную награду «Лучший художественный фильм» получила спортивная драма из Казахстана режиссера Ернара Нургалиева «На старте».

Российский фильм с Игорем Лифановым в главной роли режиссера Оксаны Нечаевой «Американка» признан «Лучшим короткометражным фильмом».

«Лучшим документальным фильмом» стал российский фильм про ВИЧ режиссера Романы Киршак «Особый статус сильных людей».

«Было очень приятно получить почти 3000 фильмов из 110 стран на свой дебютный кинофестиваль. По правилам фестиваля в нем могут принимать участие только русскоязычные фильмы, поэтому львиную долю фильмов на английском и других национальных языках нам пришлось отклонить. Но мы благодарны всем зарубежным режиссерам и продюсерам за интерес к нашему новому проекту. Посмотрим по ситуации, возможно следующий фестиваль будет проведен уже в оффлайне», - прокомментировал продюсер Леонид Хромов.

Подведение итогов прошло в онлайн-формате. Всех финалистов можно посмотреть здесь http://russia.lkiff.com/finalists/2022/

«LKIFF Russia» является собственной франшизой международного кинофестиваля «LKIFF», основанного в 2020 году.