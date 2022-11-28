Я нашел ошибку
Главные новости:
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру воды в магистральных трубопроводах
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Короткометражный фильм «Переводчик» режиссера из Тольятти стал финалистом на международном кинофестивале «LKIFF Russia 2022»

28 ноября 2022 10:17
183
Короткометражный фильм «Переводчик» режиссера из Тольятти стал финалистом на международном кинофестивале «LKIFF Russia 2022»

Сегодня утром определились победители первого международного кинофестиваля «LKIFF Russia 2022», основанного в 2022 году российским продюсером и режиссером Леонидом Хромовым, в котором принимали участие фильмы на русском языке из разных стран.

В финал вышли 5 полнометражных художественных фильмов из России, Казахстана и Белоруссии, 25 короткометражных фильмов из России и 10 документальных фильмов из России.

Короткометражный фильм «Переводчик» режиссера из Тольятти Всеволода Плаксеева стал финалистом на международном кинофестивале «LKIFF Russia 2022». https://vk.com/novoekinotlt?w=wall-153048102_1631

Главную награду «Лучший художественный фильм» получила спортивная драма из Казахстана режиссера Ернара Нургалиева «На старте».

Российский фильм с Игорем Лифановым в главной роли режиссера Оксаны Нечаевой «Американка» признан «Лучшим короткометражным фильмом».

«Лучшим документальным фильмом» стал российский фильм про ВИЧ режиссера Романы Киршак «Особый статус сильных людей».

«Было очень приятно получить почти 3000 фильмов из 110 стран на свой дебютный кинофестиваль. По правилам фестиваля в нем могут принимать участие только русскоязычные фильмы, поэтому львиную долю фильмов на английском и других национальных языках нам пришлось отклонить. Но мы благодарны всем зарубежным режиссерам и продюсерам за интерес к нашему новому проекту. Посмотрим по ситуации, возможно следующий фестиваль будет проведен уже в оффлайне», - прокомментировал продюсер Леонид Хромов.

Подведение итогов прошло в онлайн-формате. Всех финалистов можно посмотреть здесь http://russia.lkiff.com/finalists/2022/

«LKIFF Russia» является собственной франшизой международного кинофестиваля «LKIFF», основанного в 2020 году.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
34
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
131
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
169
В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого».
27 ноября 2022  15:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре
764
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
27 ноября 2022  13:39
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
608
Весь список