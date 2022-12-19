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«Коммерсантъ»: техосмотр в России с 1 января подорожает в полтора раза

19 декабря 2022 22:48
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Издание отметило, что власти каждого региона должны утвердить новые тарифы до 20 декабря 2022 года.

С 1 января 2023 года тарифы на техосмотр вырастут в среднем на 57%. В большинстве субъектах ставка составит 913 рублей. Однако в некоторых регионах за техосмотр придется платить вдвое больше, сообщило 19 декабря издание «Коммерсантъ», пишут "Известия".

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в октябре 2022 года, минимальная ставка техосмотра легкового автомобиля в России составит 913 рублей. Подобная с 1 января 2023 года будет действовать в тех регионах, где тарифы были ниже. Например, в Москве с 2012 года ставка составляет 720 рублей.

Таким образом, прохождение техосмотра для легкового автомобиля будет не ниже 913 рублей. Владельцы мотоциклов отдадут 321 рубль. Для автобусов тариф составит от 1560 до 1880 рублей, а владельцам грузовиков придется платить за прохождение техосмотра от 900 до 1960 рублей.

Большие изменения в тарифах в 2023 году будут в Орловской, Омской и Оренбургской областях. В этих регионах ставки вырастут в 3, 2,4 и 1,9 раза соответственно. Кроме того, от 1200 до 1330 рублей придется платить за техосмотр жителям Сахалинской области и Камчатки.

Максимальное повышение тарифов ожидается в Санкт-Петербурге. Если сейчас там действует ставка в размере 881 рубля, то в 2023 году ее ориентировочно повысят до 1540 рублей. Издание отметило, что власти каждого региона должны утвердить новые тарифы до 20 декабря 2022 года.

 

Фото: ТАСС/Егор Алеев/"Известия"

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