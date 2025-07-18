Комитет ГД одобрил поправку о штрафе для граждан за разглашение в СМИ гостайны

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющую государственную тайну. Текст поправок опубликован в думской электронной базе.

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, распространяющего на военнослужащих нормы о дисциплинарной ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и обращения с животными.

Поправками предлагается внести изменения в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации). В действующей редакции статьи штрафы за использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, предусмотрены только для юрлиц. Они составляют от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Предлагается установить штрафы также для граждан и должностных лиц. Так, для граждан штраф может составить от 20 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей. При этом предлагается уточнить, что административное наказание за такое правонарушение последуют в том случае, если указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, пишет ТАСС.