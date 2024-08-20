Команда Самарской области занимает призовые места на окружных сборах «Гвардеец»

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Сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуются по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Участники сборов проходят различные испытания: от строевой подготовки и стрельбы до спортивных игр и творческих номеров.



Ребята из нашего региона стали победителями в соревнованиях:



В результате турнира по настольному теннису учащийся ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск Сергей Михайлов занял 1 место.



В результате проведённых шахматных партий учащийся ГБОУ Гимназия № 1 г.о. Новокуйбышевск Максим Бадун занял 1 место, сообщает пресс-служба минобразования СО.

Фото: пресс-служба минобразования СО