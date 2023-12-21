Команда кубинских боксеров посетила фотовыставку «Жены героев» в Доме офицеров Самарского гарнизона

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Команда боксеров из Республики Куба посетила фотовыставку «Жены героев» в Доме офицеров Самарского гарнизона.

Глава фонда помощи военнослужащим группировки войск «Центр» «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина рассказала участникам экскурсии о истории создания проекта. На выставке было представлено около 50 портретов женщин в мундирах супругов, которые посвятили свои жизни служению Родине. Участники осмотрели портреты и восхитились красотой и стойкостью русских женщин.

Спортсмены прибыли в Самару для участия в международной матчевой встрече между сборными России и Кубы «Бокс на Волге».

Фото от пресс-службы ЦВО