Я нашел ошибку
Главные новости:
Произвести уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ за 2023 год необходимо не позднее 2 декабря 2024 года.
В Самарской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений
На стадионе «Металлург» в Самаре состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Команда ГУ МЧС СО заняла 2 место в турнире по футболу
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 9 октября местами в Самарской области ожидается туман
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 октября в регионе местами дождь, +19°С
Пятеро альпинистов из России погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале
Впервые в регионе прошли всероссийские соревнования "Киокушин на Волге"
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
Наша землячка продемонстрировала свои знания и навыки на высоком уровне, заняв второе место в номинации «Практические навыки работы с информационными системами».
Зоотехник-селекционер из Самарской области в лидерах федерального конкурса профмастерства
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.06
1.19
EUR 105.31
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Команда ГУ МЧС СО заняла 2 место в турнире по футболу

8 октября 2024 16:35
82
На стадионе «Металлург» в Самаре состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В прошедшие выходные на стадионе «Металлург» в областной столице состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Турнир был организован при поддержке Самарской областной федерации футбола.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из разных ведомств и организаций.

Все команды-участники продемонстрировали на поле профессиональную технику игры, упорство и стремление к победе.

По итогам матчей команда Главного управления МЧС России по Самарской области вошла в тройку победителей, завоевав 2 призовое место на пьедестале почета.

Первое место досталось сборной Сбера, третье – команде ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
08 октября 2024, 15:55
9 октября в регионе местами дождь, +19°С
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С. Экология
11
08 октября 2024, 15:15
Впервые в регионе прошли всероссийские соревнования "Киокушин на Волге"
Участниками "Киокушин на Волге" стали 400 спортсменов из 28 регионов России. Спорт
69
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
08 октября 2024, 14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района. Политика
133
В центре внимания
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
149
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
273
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
531
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
7 октября 2024  13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
430
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
811
Весь список