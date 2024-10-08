Команда ГУ МЧС СО заняла 2 место в турнире по футболу

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В прошедшие выходные на стадионе «Металлург» в областной столице состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Турнир был организован при поддержке Самарской областной федерации футбола.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из разных ведомств и организаций.

Все команды-участники продемонстрировали на поле профессиональную технику игры, упорство и стремление к победе.

По итогам матчей команда Главного управления МЧС России по Самарской области вошла в тройку победителей, завоевав 2 призовое место на пьедестале почета.

Первое место досталось сборной Сбера, третье – команде ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС СО