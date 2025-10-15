Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 

130

Сотрудники полиции города Самары приняли участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу среди региональных организаций в рамках Спартакиады Общества «Динамо», которые прошли в Казани.

В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.

7 команд из Москвы, Республики Татарстан, Челябинска, Свердловской области, Красноярского края, Санкт-Петербурга и, конечно же, команда Самары, в которую вошли действующие сотрудники органов внутренних дел: первый заместитель председателя Общества «Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов, начальник ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Дмитрий Куликов и пенсионер МВД – Руслан Санаков, соревновались за почетное звание победителей.

Все участники продемонстрировали хорошую спортивную подготовку и настоящий командный характер.

Одержав победу над Красноярским краем, команда Самары вышла в полуфинал соревнований. В полуфинале динамовцы одержали победу над соперниками из Татарстана. А в напряжённой битве за чемпионство команда «Динамо Самара» победила Свердловскую область со счетом 2:0.

Победителей наградили кубками и медалями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО