Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Федорищев уточнил, что основанием для такого решения стало не единственное нарушение чиновника, а целая цепочка халатных действий.
Вячеслав Федорищев извинился за эмоциональное увольнение главы Кинельского района
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 

15 октября 2025 19:43
130
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.

Сотрудники полиции города Самары приняли участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу среди региональных организаций в рамках Спартакиады Общества «Динамо», которые прошли в Казани.

В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.

7 команд из Москвы, Республики Татарстан, Челябинска, Свердловской области, Красноярского края, Санкт-Петербурга и, конечно же, команда Самары, в которую вошли действующие сотрудники органов внутренних дел: первый заместитель председателя Общества «Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов, начальник ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Дмитрий Куликов и пенсионер МВД – Руслан Санаков, соревновались за почетное звание победителей.

Все участники продемонстрировали хорошую спортивную подготовку и настоящий командный характер.

Одержав победу над Красноярским краем, команда Самары вышла в полуфинал соревнований. В полуфинале динамовцы одержали победу над соперниками из Татарстана. А в напряжённой битве за чемпионство команда «Динамо Самара» победила Свердловскую область со счетом 2:0.

Победителей наградили кубками и медалями, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
269
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
540
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
605
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
548
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
428
Весь список