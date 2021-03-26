Количество ДТП в регионе в этом году снизилось в полтора раза по сравнению с началом прошлого года

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Итоговые цифры статистики обнародовали в областной Госавтоинспекции. Если в прошлом, 2020 году, в период с 1 января по 25 марта произошло 767 ДТП, в которых 53 человека погибли, 1011 пострадали. То с начала 2021 года на дорогах региона зафиксировано 479 ДТП, в результате которых 65 погибших, 647 раненых.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов прокомментировал цифры статистики:

- По сравнению с прошлым годом мы существенно сократили количество ДТП и пострадавших в них людей, в том числе по вине водителей, имеющих признаки опьянения. Однако по причине совершения ряда ДТП с тяжкими последствиями имеем рост числа погибших в происшествиях, - резюмировал начальник ГАИ региона.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил минтрансу активизировать профилактическую работу с автомобилистами, а также совместно с ГИБДД разработать дополнительные меры по обеспечению соблюдения ПДД.

В соответствии с поручением губернатора и по указанию руководителя областного полицейского главка на дороги региона вышли усиленные патрули ГИБДД.

Кроме того, каждую неделю с пятницы по понедельник по всей области начинаются целенаправленные профилактические мероприятия на выявление грубых правонарушений, которые способствуют увеличению аварий. Для усиления этой работы в ГИБДД привлекут даже тех, кто обычно не занимается дорожно-патрульной службой, так называемых "кабинетных" сотрудников.