Колесо обозрения в самарском парке Гагарина снова заработало

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 7 мая подписал постановление, которое разрешает работу аттракционов и других аналогичных развлекательных объектов, расположенных на улице. До этого они не работали в связи с ограничениями, установленными из-за эпидситуации.

В том числе, жители Самары несколько месяцев не могли покататься на 55-метровом колесе обозрения в парке им. Гагарина. С 8 мая оно возобновило работу - самый высокий аттракцион областной столицы ждет горожан каждый день.

Стоимость билетов для детей 4-14 лет - 100-150 рублей в будни и 150-200 рублей в выходные. Для взрослых - 250 рублей в будни и 300 рублей в выходные. Для студентов, многодетных родителей, пенсионеров, ветеранов военных действий - соответственно, 200 и 250 рублей. Для детей до 4 лет билет покупать не нужно, пишет Самру.ру.