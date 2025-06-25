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Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей

25 июня 2025 12:01
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Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей

С 1 по 5 июля на Ретро-почте в Доме купца Иванова (г.Самара, ул.Молодогвардейская, 144) пройдет почтовая неделя, приуроченная  ко Дню российской почты.

Накануне Дня российской почты, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля, «Почта России» при поддержке Министерства цифрового развития и связи Самарской области приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы: по каллиграфии, азбуке Морзе, современному mail-art и складыванию фронтовых писем-треугольников. Праздник призван подчеркнуть важность почтовой отрасли для страны и ее граждан, несмотря на активное развитие интернет-технологий.

Участие в мастер-классах бесплатное. Для участия необходима предварительная запись в личных сообщениях сообщества «Дом Иванова» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/domivanova, @domivanova). Занятия будут организованы для групп 10-15 человек.

Расписание:

1 июля 2025 - Мастер-класс «Письмо-треугольник»

11:00 - 12:00

Гостей ждет рассказ о том, как работала полевая почта в годы Великой Отечественной войны, почему именно треугольные письма стали символом полевой почты и как письма находили своего адресата в условиях, когда войска постоянно меняли дислокацию, а бойцы переводились из одного подразделения в другое. Каждый создаст свое письмо-треугольник и запечатает настоящим сургучом

6+

2 июля 2025 - Мастер-класс по азбуке Морзе: «SOS для новичков»

16:00 - 17:00

Гостей на мастер-классе ждут ответы на вопросы почему точки и тире, как морзянка спасла экипаж «Титаника» и партизанский отряд «Гроза» в 1942 году, как и когда появились первые телеграфы в Самаре. Также с помощью настоящих советских учебных телеграфных ключей можно будет попробовать свои силы в передаче и получении/ расшифровке сообщений.

12+

3 июля 2025 - Мастер-класс «Искусство почтовых отправлений»

16:00 - 18:00

Гости узнают о том, что такое Мейл-арт (от английского mail-art – вид современного изобразительного искусства, применяющий почтовые марки и другие почтовые материалы как изобразительные средства) и смогут превратить обычные почтовые конверты в настоящие произведения искусства.

12+

4 июля 2025 - Мастер-класс по каллиграфии

12:00 -13:00

Посетители познакомятся с искусством создания красивого почерка и тонкостями каллиграфии. Каждый из участников получит возможность почувствовать себя советским школьником и написать послание себе или близким настоящими перьями и чернилами 50-70-х годов XX века. В завершении мастер-класса послания будут вложены в конверты, и запечатаются почтовым сургучом с уникальным оттиском штемпеля Самарского почтамта.

12+

5 июля 2025 - Почтовый квиз

11:00 - 12:00

Командная игра для настоящих интеллектуалов: проверка эрудиции участников, возможность узнать интересные факты, истории героев, увлекательно провести время.

Фото из архива УФПС Самарской области.

Теги: Мероприятия

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