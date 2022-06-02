Кинотеатр в торговом центре «Мегасити» в Самаре не будет работать

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Информация об этом появилась на сайте заведения.

— Работа «Мягкого кинотеатра» в «Мегасити» приостановлена. Кинотеатры сети в «Космопорте» и «Гудке» продолжают деятельность, — сообщили представители заведения.

Это уже второй кинотеатр, который решил приостановить работу в Самаре. Первым о таком решении объявили представители кинотеатра в торгово-офисном центре «Вертикаль».

Сложности в работе кинотеатров в России связаны с отзывом из показа многих зарубежных фильмов, пишет 63.ру. Это стало частью санкций против России.