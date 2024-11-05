Ким Брейтбург: Самаре надо думать о создании отдельного музыкального театра. Есть спрос и люди, готовые создавать!

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Сегодня состоялась пресс-конференции по случаю открытия Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», который пройдет в Самарской области с 15 по 25 ноября.

В качестве спикеров выступили композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург, директор Самарского академического театра драмы им. Горького Сергей Филиппов, генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров. Участники рассказали о программе предстоящего театрального события, его значении для региона, поделились эмоциями и ожиданиями от мероприятия.

В Самаре Фестиваль откроется музыкально-драматическим спектаклем «Два благородных дона» на сцене театра драмы им. Горького, в Тольятти - водевилем «Медведь» в театре «Колесо».

Директор Самарского академического театра драмы им. Горького Сергей Филиппов:

Фестиваль всероссийского масштаба – большое событие в сфере культуры. Для наших зрителей появилась редкая возможность увидеть всю палитру национального музыкального театра. Для региона – это возможность на некоторое время стать культурной столицей страны. Мы получили определенное признание: наша культурная и театральная жизнь – явление масштабное, нас видят, нас заметили на пространстве страны. Это стимул развиваться дальше. Это возможность пообщаться с профессионалами и двигаться вперед, другой технологический уровень и перспектива роста!

Основной этап фестиваля «Музыкальное сердце театра» включит как разнообразную зрительскую, так и насыщенную профессиональную программу. Поклонники музыкальных театральных жанров смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска. Также в эти даты представят спектакли спецпрограммы «Юные актеры» — показы музыкальных постановок с участием молодых талантливых артистов, уже работающих на профессиональной сцене. Победители в 19 конкурсных и 3 специальных номинациях будут определены членами Академии современного музыкального театра и объявлены 25 ноября на Церемонии вручения премии в Самаре.

Композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург:

Возникновение феномена российского мюзикла и его формирование сегодня - важное обстоятельство театральной жизни. Академики Фестиваля – 150 искушенных профессионалов – оценивают постановки. Это определенное признание театрального сообщества как для творцов, так и для театров. Ведь в Самару съедутся ведущие представители музыкального жанра. Совершенно очевидно, что Самаре надо думать о создании отдельного музыкального театра – есть спрос и люди, готовые создавать!

Также в эти дни пройдет профессиональной программа – Лаборатория, состоящая из мастер-классов заслуженных деятелей театрального искусства и питчинга новых произведений для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ. Куратором Лаборатории вновь будет Александр Пантыкин,а в роли режиссёра-наставника выступит Светлана Горшкова.

Генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров:

Эволюционный процесс жанра очевиден. Что самое главное – сегодня преобладает отечественный материал. Если в первые годы существования было засилье западных лицензионных мюзиклов, которые шли на столичных сценах, сегодня мы видим картину полного импортозамещения – появились новые имена и проекты, многие мюзиклы идут на десятках сцен.

В завершение фестиваля организаторы проведут дополнительное мероприятие 26 ноября – конференцию «Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху». К важному культурному диалогу будет привлечен широкий круг участников как из числа театральных деятелей, представителей органов государственной власти, так и из широкого медийного сообщества. Отдельное внимание будет уделено высшим учебным заведениям (ВУЗам), которые готовят специалистов по работе с культурной и театральной тематикой в СМИ.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

Фото конференции,предоставлено газетой "Волжская коммуна"