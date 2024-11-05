Я нашел ошибку
Главные новости:
Первоочередная задача, стоящая перед Президиумом – определить стратегические направления, которые станут основой работы комиссии на ближайшую перспективу.
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
В настоящее время он задержан.
Житель Богатовского района во время пьяной ссоры выстрелил в голову своему родственнику
В ходе совещания губернатор представил заместителя председателя Правительства Самарской области Илью Щукина.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание Правительства Самарской области
На фестивале будет представлено порядка 120 кошек и 70 собак из приютов Самары, которых люди смогут забрать домой безвозмездно.
«Друг Человека»: в Самаре пройдет выставка-отдача животных
Самому младшему участнику конкурса всего три года, он выступал в дуэте вместе с отцом и играл на гармошке.
Солисты и ансамбль баянистов из Самары представят 63 регион на Международном конкурсе «Виват, Баян!»
Состоялась пресс-конференции по случаю открытия Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра».
Ким Брейтбург: Самаре надо думать о создании отдельного музыкального театра. Есть спрос и люди, готовые создавать!
6 ноября полпред проведет совещание по вопросу реализации проекта Комплексной системы дистанционного мониторинга в Самарской области, а также рабочую встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым.
6 и 7 ноября Игорь Комаров будет работать в Самарской области
Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии. Установка клапана проводится за 10-15 секунд.
Самарские кардиохирурги устраняют патологию аортального клапана без операции на открытом сердце
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.55
0.11
EUR 106.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
В новом пространстве «ЗИМ Галереи» открылась выставка Жить.Строить.Шить
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ким Брейтбург: Самаре надо думать о создании отдельного музыкального театра. Есть спрос и люди, готовые создавать!

5 ноября 2024 18:17
340
Состоялась пресс-конференции по случаю открытия Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра».

Сегодня состоялась пресс-конференции по случаю открытия Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», который пройдет в Самарской области  с 15 по 25 ноября.

В качестве спикеров выступили композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург,  директор Самарского академического театра драмы им. Горького Сергей Филиппов, генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров. Участники рассказали о программе предстоящего театрального события, его значении для региона, поделились эмоциями и ожиданиями от мероприятия.

В Самаре Фестиваль откроется музыкально-драматическим спектаклем «Два благородных дона» на сцене театра драмы им. Горького, в Тольятти - водевилем «Медведь» в театре «Колесо».

Директор Самарского академического театра драмы им. Горького Сергей Филиппов:

Фестиваль всероссийского масштаба – большое событие в сфере культуры. Для наших зрителей  появилась редкая возможность увидеть всю палитру национального музыкального театра. Для региона  – это возможность на некоторое время стать культурной столицей страны. Мы получили определенное признание: наша культурная и театральная жизнь – явление масштабное, нас видят, нас заметили на пространстве страны. Это стимул развиваться дальше. Это возможность пообщаться с профессионалами и двигаться вперед, другой технологический уровень и перспектива роста!

Основной этап фестиваля «Музыкальное сердце театра» включит как разнообразную зрительскую, так и насыщенную профессиональную программу. Поклонники музыкальных театральных жанров смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска. Также в эти даты представят спектакли спецпрограммы «Юные актеры» — показы музыкальных постановок с участием молодых талантливых артистов, уже работающих на профессиональной сцене. Победители в 19 конкурсных и 3 специальных номинациях будут определены членами Академии современного музыкального театра и объявлены 25 ноября на Церемонии вручения премии в Самаре.

Композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург:

Возникновение феномена российского мюзикла и его формирование сегодня - важное обстоятельство театральной жизни. Академики Фестиваля  – 150 искушенных профессионалов  – оценивают постановки. Это определенное признание театрального сообщества как для творцов, так и для театров. Ведь в Самару съедутся ведущие представители музыкального жанра. Совершенно очевидно, что Самаре надо думать о создании отдельного музыкального театра  – есть спрос и люди, готовые создавать!

Также в эти дни пройдет профессиональной программа  – Лаборатория,  состоящая из мастер-классов заслуженных деятелей театрального искусства и питчинга новых произведений для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ. Куратором Лаборатории вновь будет Александр Пантыкин,а в роли режиссёра-наставника выступит Светлана Горшкова.

Генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров:

Эволюционный процесс жанра очевиден. Что самое главное – сегодня преобладает отечественный  материал. Если в первые годы существования было засилье западных лицензионных мюзиклов, которые шли на столичных сценах, сегодня мы видим картину полного импортозамещения – появились новые имена и проекты, многие мюзиклы идут на десятках сцен.

В завершение фестиваля организаторы проведут дополнительное мероприятие  26 ноября – конференцию «Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху». К важному культурному диалогу будет привлечен широкий круг участников как из числа театральных деятелей, представителей органов государственной власти, так и из широкого медийного сообщества. Отдельное внимание будет уделено высшим учебным  заведениям (ВУЗам), которые готовят специалистов по работе с культурной и театральной тематикой в СМИ.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

 

Фото конференции,предоставлено газетой "Волжская коммуна"

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе совещания губернатор представил заместителя председателя Правительства Самарской области Илью Щукина.
05 ноября 2024, 20:49
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание Правительства Самарской области
В ходе совещания губернатор представил заместителя председателя Правительства Самарской области Илью Щукина. Политика
196
На фестивале будет представлено порядка 120 кошек и 70 собак из приютов Самары, которых люди смогут забрать домой безвозмездно.
05 ноября 2024, 20:28
«Друг Человека»: в Самаре пройдет выставка-отдача животных
На фестивале будет представлено порядка 120 кошек и 70 собак из приютов Самары, которых люди смогут забрать домой безвозмездно. Общество
149
Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии. Установка клапана проводится за 10-15 секунд.
05 ноября 2024, 17:57
Самарские кардиохирурги устраняют патологию аортального клапана без операции на открытом сердце
Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии. Установка клапана проводится за 10-15 секунд.     Здравоохранение
235
В центре внимания
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
479
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
252
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
5 ноября 2024  10:46
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
302
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
4 ноября 2024  21:40
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
1398
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
4 ноября 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
495
Весь список