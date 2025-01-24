каждый второй житель Самары пытается сократить использование гаджетов

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Аналитики Авито узнали у жителей Самары, как часто и какими гаджетами они пользуются, а также испытывают ли они зависимость от электроники. Оказалось, что каждый второй подозревает себя в злоупотреблении гаджетами и уже пробовал ограничивать свое экранное время. При этом женщины и молодежь проводят за гаджетами больше времени, чем остальные.

Половина (50%) опрошенных признались, что чувствуют зависимость от гаджетов. Чаще это женщины (55% против 43% мужчин) и респонденты 25-44 лет (55%). Четверть (24%) думают, что не зависят от экранов, а 26% еще не нашли в себе точного ответа на этот вопрос.

Также почти каждый второй (47%) уже пробовал ограничивать время использования гаджетов, из них 31% пожаловались на то, что это было сложно — в основном это были женщины. 17% респондентов хотят попробовать такую практику, а 36% пока не видит в этом необходимости.

Подавляющее большинство жителей Самары (95%) регулярно пользуется смартфонами. Чуть меньше — ноутбуками или компьютерами (76%), причем чаще это мужчины, чем женщины. А вот смарт-часы в основном используют женщины. Планшетами на постоянной основе пользуются 28% опрошенных, а 24% уже не могут представить свою жизнь без умного дома с колонками, лампочками, датчиками и прочими устройствами на голосовом и ручном управлении. Такую технику тоже чаще отмечали женщины. Также 8% респондентов постоянно пользуются электронными книгами.

Наибольшая доля опрошенных (30%) тратят на различные гаджеты от 10 001 до 50 000 рублей в год. 16% удается уложиться в 10 000 рублей. Более 50 000 рублей ежегодно тратят 13% респондентов. Причем в основном это молодежь 18-24 лет (21%) и 25-34 лет (22%).

40% жителей Самары проводят в гаджетах от 2 до 5 часов в день. Более четверти (28%) сидят за ними в среднем от 5 до 8 часов, а 22% — и вовсе более 8 часов в сутки. Чаще других сидят за экраном молодежь (в среднем 6 часов в день) и женщины (в среднем 5,2 часа) — мужчины в среднем проводят в гаджетах 4,9 часа в день.

В основном опрошенные используют гаджеты для общения (81%) — чтобы созваниваться или чатиться в мессенджерах. Чаще так отвечали женщины. Вторая по популярности цель — развлечение (77%). Ее чаще отмечали мужчины. 68% читают в гаджетах новости или книги, а 59% — учатся или работают. Чаще всего это респонденты 18-24 лет (61%).