Каждый второй житель Самары обращает внимание на наличие гарантии у запчастей

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Согласно исследованию аналитиков Авито, в год жители Самары в среднем тратят на покупку запчастей для легковых авто 24 800 рублей. Главное, на что обращают внимание автовладельцы, — это цена автокомпонентов (59% респондентов) и наличие гарантии (49%). Те, кто выбирают для поиска товаров онлайн-платформы, больше всего ценят в таких площадках широкий выбор, возможность найти более выгодную цену и сравнить предложения между собой.

Большинство (40%) автолюбителей из Самары ежегодно тратят на покупку запчастей до 10 тысяч рублей. Еще 21% признались, что автокомпоненты обычно обходятся им в сумму от 10 до 25 тысяч рублей. От 25 до 100 тысяч рублей отдают 28% респондентов, больше 100 тысяч — 4%. Средняя сумма по Самаре составила 24 800 рублей.

Кроме цены (этот фактор отметили 59%) при выборе запчастей важную роль играет наличие гарантии и возврата — это важно каждому второму автолюбителю (49%). На широкий выбор запчастей обращают внимание почти столько же респондентов, на наличие отзывов — 28%.

«По нашей оценке, сейчас 20% сделок по продаже запчастей на рынке происходит на онлайн-площадках. Несмотря на то, что интернет-платформы пока еще не стали для покупателей автокомпонентов чем-то обыденным в силу специфики товара, 90%, согласно исследованию, полностью или в целом доверяют им, — рассказывает руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» Алексей Головин. — Популяризировать онлайн-формат покупки запчастей помогают цифровые сервисы, они делают весь процесс прозрачнее и безопаснее. Например, мы предлагаем умный подбор под конкретную авто, транслируем пользователям ассортимент с официальной гарантией от производителей, которая повышает спрос на автотовары на 20%».

Те, кто пользуется онлайн-платформами для покупки автотоваров, среди плюсов отметили широкий ассортимент (50%), возможность найти более выгодную цену (45%), сравнить предложения между собой (44%), а также быстро найти нужную деталь благодаря фильтрам (39%).

Среди тех, кто выбирает для покупки только офлайн-площадки, 91% отметили, что все равно используют онлайн-маркеты. Это помогает им составить мнение о состоянии рынка, актуальной стоимости и доступном ассортименте. Так, 51% сравнивают цены на товар и изучают отзывы перед покупкой на интернет-площадках, а 40% просто делают ресерч по платформам.