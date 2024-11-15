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Каждый второй самарец слышит от руководителя нецензурные выражения

15 ноября 2024 10:19
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Каждый второй самарец слышит от руководителя нецензурные выражения

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные жители города.

В Самаре в 41% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 10% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 31% — время от времени. Из уст руководителя 15% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 38% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 21% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 42% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, горожане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 12%, о периодическом — еще 35%.

Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Интересно, что горожане 35—45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, рассказывали о том, что слышат нецензурную лексику от коллег, что делают замечания по этому поводу, и реже — что позволяют себе сквернословить. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней: «Другого языка не понимают», — отзываются они о подчиненных. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка: «Это очень плохо, но на работе — сплошной стресс».

Время проведения: 9 октября — 13 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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