Каждый второй россиянин страдает от хронического недосыпа

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Более половины населения России (51%) регулярно испытывают усталость, раздражительность и сонливость из-за несоответствия биологических часов и рабочего графика. Масштабы проблемы социального джетлага среди россиян выявило совместное исследование СБЕР ЕАПТЕКИ и сервиса «Купибилет», с результатами которого ознакомились «Известия» 4 июля.

«Социальный джетлаг — это хроническое состояние, когда внутренние биоритмы человека вступают в конфликт с социальными обязательствами. В отличие от классического джетлага, вызванного сменой часовых поясов, он имеет долгосрочные последствия: снижение иммунитета, нарушение метаболизма и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил провизор СБЕР ЕАПТЕКИ Дмитрий Гуров.

Исследование показало, что 76% россиян используют выходные, чтобы отоспаться за рабочую неделю, а 61% регулярно не высыпаются. При этом только 27% опрошенных осознают, что страдают от социального джетлага, тогда как 62% вообще не знакомы с этим понятием.

Эксперты отмечают, что летний отпуск может стать возможностью для восстановления циркадных ритмов, но рекомендуют избегать резкой смены часовых поясов. Аналитики «Купибилет» зафиксировали рост популярности направлений без существенной разницы во времени: внутренние авиаперелеты выросли на 15–18%, а железнодорожные поездки — на 10%. Особенно востребованы дневные поезда, позволяющие сохранить привычный режим сна.

«Для нормализации сна важно не только соблюдать режим, но и поддерживать организм магнием и витаминами группы B. Однако ключевое значение имеет постепенное изменение образа жизни и восстановление естественных биоритмов», — посоветовал Гуров.

Специалисты подчеркивают: проблема социального джетлага требует серьезного отношения, так как хроническое несоответствие биологических часов и социального графика может привести к серьезным нарушениям здоровья. Летний сезон — оптимальное время для начала работы над восстановлением здорового режима сна и бодрствования.