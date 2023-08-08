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Каждый третий родитель в Самаре хочет, чтобы дети проводили в интернете не более 2 часов в день

8 августа 2023 17:12
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Каждый третий родитель в Самаре хочет, чтобы дети проводили в интернете не более 2 часов в день

В Китае разрабатывают режим защиты несовершеннолетних в интернете: родители смогут ограничить время доступа детей к приложениям на смартфонах и других мобильных устройствах до 1 часа в сутки. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснил, нужна ли подобная опция родителям. В опросе приняли участие самарцы с детьми в возрасте 8—16 лет.

Выяснилось, что сервис больше интересен родителям детей от 8 до 12 лет: его возможностями хотели бы воспользоваться 81%, в то время как среди родителей подростков от 13 до 16 лет — 61%.

Каждый третий родитель считает, что 2 часов интернета в день ребенку достаточно, — это наиболее популярный вариант ответа. Практически каждый пятый хотел бы ограничить присутствие детей онлайн до 3 часов в сутки. Воспользовались бы сервисом и открыли доступ к интернету на 1 час в день 23% родителей детей 8—12 лет. Ограничить одним часом присутствие подростков 13—16 лет в сети готовы всего 6%.

Матери детей 8—12 лет выступали за возможность ограничить время, проводимое детьми в интернете, чаще отцов, и временные рамки у женщин более узкие: «Я уже пользуюсь программой контроля. 1 часа хватает для всего». Матери подростков 13—16 лет чуть чаще отцов уверяли, что режимом ограничения интернет-активности детей пользоваться не будут: «Нет необходимости. Мой ребенок пользуется интернетом исключительно в образовательных целях».

Время проведения: 3—7 августа 2023 года

Теги: Опрос

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