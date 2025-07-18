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Каждый десятый сотрудник может позволить себе сон в рабочее время

18 июля 2025 13:12
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Каждый десятый сотрудник может позволить себе сон в рабочее время

Сегодня 47% россиян всё еще стараются четко разделять работу и личное. Но почти столько же (38%) признаются, что границы размываются — и это требует постоянного поиска баланса. Каждый седьмой сотрудник живет в режиме полного смешения работы и жизни. Об этом 18 июля «Известиям» рассказали аналитики LAMPA и hh.ru.

«Work-life blend — подход, пришедший на смену work-life balance, при котором работа и личная жизнь не строго разграничиваются, а переплетаются и сосуществуют. В таком формате человек может заниматься личными делами днем, а отвечать на рабочие сообщения вечером», — уточнили в исследовании.

Так, 21% россиян действительно замечают, что границы между работой и личной жизнью стираются всё сильнее. Кто-то считает это удобным и днем ходит по личным делам (так делают 25%). А кто-то сталкивается с перегрузкой и чувствует, что работа занимает всё личное пространство (24%).

Аналитики выяснили, что Work-life blend чаще встречается в профессиях, где изначально было больше свободы в организации рабочего времени. Специалисты сфер туризма/ресторанов (16%), топ-менеджмента (12%) и транспорта/логистики (11%) чаще воспринимают смешение ролей как удобство. А вот представители рабочих профессий (68%), медицины (58%) и строительства (54%) чаще других сохраняют традиционное разделение сфер.

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