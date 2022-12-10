Каждая вторая компания в Самаре собирается дарить новогодние подарки

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Новогодние подарки клиентам и партнерам будут вручать только 3 компании из 10, зато организаций, готовящих сюрпризы сотрудникам и их детям, в этом году больше, чем когда-либо. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу из города.

Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год 15% компаний, их детям — каждая вторая (49%), а в каждой пятой организации (20%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других.



А вот на корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: в этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 32% организаций.



Судя по комментариям, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги и проч.



Время проведения: 10 ноября — 1 декабря 2022 года