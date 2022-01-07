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«Карта жителя Самарской области» дополнится новыми функциональными возможностями

7 января 2022 17:15
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С Картой жителя Самарской области – в поликлинику, в театр, на учебу.

В новом 2022 году проект «Карта жителя Самарской области» дополнится новыми функциональными возможностями. Об этом рассказали руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и заместитель руководителя ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков.

Проект «Карта жителя Самарской области» был запущен в массовую эмиссию в июне 2021 года. За это время универсальную карту оформили уже около 10 000 человек. Поручение разработать и выпустить Карту жителя Самарской области в своем Послании дал Губернатор Дмитрий Азаров в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы «Мир» и обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта. На карту можно перевести получение соцвыплат, пенсий и зарплаты.

- Уже в начале года функционал карты пополнится цифровым полисом ОМС, тем самым отпадет необходимость носить в поликлинику бумажный вариант документа. Прорабатываем возможность использования карты жителя в качестве идентификатора при получении электронного рецепта. Кроме того, в 2022 году мы планируем подключить возможность оплаты картой культурных мероприятий с накоплением бонусов, которыми потом можно будет оплачивать последующие билеты. Также в 2022 году к Карте жителя Самарской области будет подключена функция оплаты льготного проезда для пенсионеров, как по социальной карте, - рассказал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Говоря об уникальности самарского проекта Максим Карсаков отметил, что наш регион может стать первым, где будет реализована возможность подачи заявление на выпуск Карты жителя онлайн – через портал card.samregion.ru. Сейчас совместно с банком ВТБ проводится тестирование этой функции, которая должна заработать уже в начале года, а значит, посещать офис банка можно будет только при выдаче карты.

Также Карта жителя Самарской области позволяет использовать ее как кампусный проект для пропуска на территорию учебных заведений и зачисления стипендий:

- У наших коллег в других регионах этот проект уже успешно действует. Мы можем реализовать его и у нас, в Самарской области. Удобство и комфорт от этого очевиден. Для предприятий и организаций Карта жителя может быть интересна в качестве зарплатного проекта, - сообщил Максим Карсаков.

Напомним, для получения Карты жителя Самарской области необходимо обратиться в региональный офис банка – партнера проекта, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с платежной системой "Мир".

 

Фото:   правительство СО

 

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