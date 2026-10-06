Как УО или ТСЖ обязаны отчитываться за содержание дома и где это проверить

Управляющие организации и ТСЖ ежегодно отчитываются перед собственниками о выполненных работах по содержанию дома — ремонте, уборке, обслуживании инженерных систем. Кроме отчётов УО и ТСЖ также должны оформлять акты выполненных работ, и каждый собственник вправе с ними ознакомиться.

Что такое акт выполненных работ

Это документ, который фиксирует, какие именно работы провела УО или ТСЖ, в каком объёме, в какие сроки и сколько это стоило. Акты составляются регулярно - обычно ежемесячно или по факту завершения работ — и должны размещаться на портале ГИС ЖКХ для жителей дома. По приказу Минстроя России на это отводится не более 7 дней с момента подписания акта. В вашем доме договором управления может быть установлена иная периодичность составления актов — это тоже можно проверить, найдя договор по своему адресу.

Где искать акты

1. Зайдите на портал ГИС ЖКХ и войдите в личный кабинет.

2. На главной странице личного кабинета откройте раздел проверки «Информация по дому».

3. Выберите вкладку «Информация о перечне работ (услуг)».

4. Укажите период, за который хотите посмотреть данные — можно оставить период по умолчанию или задать свой.

5. В открывшемся окне сами акты находятся во вкладке «Фиксация работ и услуг».

Если актов нет или они не обновлялись

Отсутствие актов на портале — это повод разобраться, почему УО или ТСЖ не разместили эти документы. Направьте обращение через «Госуслуги Дом» и попросите предоставить недостающие данные или пояснить ситуацию.

Скачивайте приложение «Госуслуги Дом» по ссылке vk.cc/cR4yK6, чтобы оперативно задавать вопросы своей УО или ТСЖ и отслеживать выполнение работ по вашему дому.