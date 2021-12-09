Как Самара готовится к новогодним праздникам

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В этом году, как и в предыдущем, в связи с эпидемиологической ситуацией в Самаре проводить массовые новогодние мероприятия не планируется. Встреча Нового года и предстоящие январские праздники в первую очередь должны быть безопасными. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники вместе со своими родными и близкими.

Вместе с тем, Новый год – это время чудес, хорошего настроения, улыбок и счастья. Праздничное настроение самарцам создаст красочная иллюминация, которая уже украсила улицы и общественные пространства города, яркие елочные комплексы и активности на спортивных площадках.

Основной площадкой для фотопрогулок, семейного времяпрепровождения и активного отдыха на свежем воздухе станет площадь Куйбышева. Помимо традиционного елочного комплекса, здесь возводится «Сказочный лес». Он займет территорию вдоль улицы Чапаевской. Будет создано 8 локаций, в числе которых «Избушка Бабы-Яги» и «Дом Деда Мороза», «Щелкунчик», «По щучьему веленью», «Снежная королева», «Городок», «Сказки Пушкина», «Умка». Все они будут доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции.

В период новогодних каникул на площади Куйбышева будет работать физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы», которая включает в себя различные активности: площадка для игры в городки «Городок», площадка для спортивного ориентирования «Лабиринт», площадка «Юкигассен», площадка «Лазертаг», снежковый тир, фотозона.

Как и в предыдущие годы, на площади Куйбышева будет работать деревянная горка, залиты два катка. Для маленьких ребят заработает специальный детский каток. У ледовых площадок будут организованы пункты проката коньков, заработают точки питания и продажи сувенирной продукции.

Самару в этом году украсят около 40 новогодних комплексов во всех районах города, чтобы каждый житель города смог почувствовать праздничное настроение. В период новогодних каникул на территориях внутригородских районов тренерами по месту жительства будут организованы физкультурно-спортивные мероприятий в рамках Всероссийской физкультурной акции «Декада спорта».

Также в этом году будет залито более 120 катков во всех районах города, включая дворовые территории. Помимо площади Куйбышева бесплатные катки будут работать на следующих общественных пространствах: на 2-ой очереди набережной, в парках «Дружба», «Победы», 50-летия Октября, им. Ю.А.Гагарина, в сквере им. Фадеева, на стадионе «Чайка» в Красноглинском районе. Для любителей лыжного спорта будут подготовлены трассы в парках, скверах, на набережной.

Фото: администрация Самары