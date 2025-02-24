К 80-летию Победы стартует всероссийская акция «Игрушка ветерану»

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К 80-летию Великой Победы глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила всероссийскую акцию «Игрушка ветерану» в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо изготовить своими руками мягкую игрушку – белого медведя Умку – символ премии Росприроднадзора. И вместе с добрыми пожеланиями отправить посылку до 1 апреля 2025 года на экопочту премии «Экология – дело каждого»: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. Все собранные поделки будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в разных уголках страны.

«Приближается священная для всех россиян дата. И мы понимаем, как важно сохранять память народа о подвиге фронтовиков. К 80-летию Великой Победы мы даем возможность каждому сказать спасибо ветеранам. Участвуйте в акции «Игрушка ветерану» и подарите тепло и признательность тем, кто отстоял наше будущее. Объясните детям, насколько это важно, расскажите им истории ваших предков, защищавших Родину. А мы доставим ваши подарки фронтовикам по всей стране. Вместе мы покажем, что новые поколения чтят и помнят героизм тех, кто ковал Великую Победу», – сказала Светлана Радионова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отметила, что Победа живет в каждом из нас и окружить заботой ветеранов – наш долг. Годы стремительно отдаляют нас от событий Великой Отечественной, но память о них не должна угасать. Акция «Игрушка ветерану», посвященная 80-летию Великой Победы, призвана передать низкий поклон победителям, поблагодарить их за жизнь и свободу, придать сил и доброго расположения духа фронтовикам, которых осталось так немного. Принять участие и сердечно поздравить героев может любой желающий. Вместе с мягкой игрушкой Умкой в посылку необходимо вложить письмо или открытку, рассказать о себе и о том, почему захотелось принять участие в акции. Игрушку можно отправить на экопочту Премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе «Кому» указать – Международная премия «Экология – дело каждого». Также посылку можно лично принести в территориальное управление Росприроднадзора в своем регионе.

Напомним, международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа 2024 года. Приём заявок на сайте www.экологияделокаждого.рф продлится до 1 апреля 2025 года. За четыре сезона в Премии приняли участие все пять континентов мира – подано свыше 210 тысяч заявок из 78 стран, включая все регионы России. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении почти в 150 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, Северо-Кавказский федеральный университет, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии Росприроднадзора.

Фото предоставлено пресс-центром Международной премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого"